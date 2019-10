Měli jsme strach, přiznávají záchranáři, kteří byli první u požáru na D1

Musím vám něco říct. Jiný to asi neudělá a asi ani nemůže, moc lidí to neví a oni jsou ti poslední, kdo by to řekl a z tohoto prozrazení bude průšvih, tihle lidi o toto nestáli.



Včerejší nehoda kamionu s palmovým olejem na D1 měla mít původně oběti tři.



Dvě z nich zachránili záchranáři z Uherského Hradiště, kteří byli v prvním autě, co u toho bylo. Neuvěřitelná náhoda. Jeli z konference z Prahy.