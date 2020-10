Mladý muž zemřel v nemocnici, jeho rodina stále pátrá po důvodech

Nesmířil se se závěry policejního vyšetřování ani s rozhodnutím okresního a krajského zastupitelství. Šestasedmdesátiletý R. V. uspěl s hledáním pravdy o smrti svého vnuka až u Ústavního soudu (ÚS).

„Všem nám musí jít o to, aby se to neopakovalo, aby už nikdo nemusel prožívat to, co já. Je to velmi bolestivé, byl to můj první vnuk. Ale otázky k těm, kteří k tomu přispěli, mne nenechávají v klidu,“ prozradil pro MF DNES muž, který chtěl zůstat v anonymitě.

Ústavní soud teď vyhověl jeho stížnosti a vsetínská policie se znovu musí zabývat případem, který se stal ve Vsetínské nemocnici v létě 2017.

Soud konstatoval, že policie při jeho vyšetřování nepostupovala dostatečně efektivně a rychle.

„Analýza shromážděného důkazního materiálu postrádá logickou provázanost, obsahuje vnitřní rozpory, a tudíž prověřování nelze považovat za efektivní,“ prohlásil v nálezu soudce zpravodaj Radovan Suchánek.

Šestadvacetiletý muž přijel do vsetínské nemocnice 31. července s bolestmi břicha. Třetí den zemřel a jako bezprostřední příčinu smrti lékaři stanovili septický šok, kdy došlo na základě masivní infekce k selhání krevního oběhu a všech orgánů.

„Lékař mi zavolal, že vnuk zemřel na neprůchodnost žlučových cest a otravu krve. Vyzval mne, abych si převzal jeho tělo a věci. Na chodbě mi pak řekl, že primář musel odcestovat a nemůžeme dostat bližší informace,“ popsal muž s tím, že doma z internetu zjistil, že mluvil s primářem.

Posudky se výrazně liší

„Tato lež u mne vyvolala všechny pochybnosti o tom, co se vnukovi stalo a začal jsem jednat, i když ne hned,“ doplnil. Trestní oznámení podal až téměř za rok, v červnu 2018. Vsetínská policie si vyžádala zdravotnickou dokumentaci, vyslechla některé zdravotníky a nechala si zpracovat posudek od soudního znalce z oboru gastroenterologie.

Ten konstatoval, že lékaři postupovali lege artis, tedy v souladu s lékařskými pravidly. Po osmi měsících policie případ odložila s odůvodněním, že k trestnému činu nedošlo. Její závěry potvrdilo okresní a následně i krajské státní zastupitelství, na které se příbuzný obrátil.



A to přesto, že všechny orgány dostaly posudek zadaný dědečkem zemřelého a zpracovaný konzultantem oboru chirurgie a cévní chirurgie Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí v Bratislavě, který postup lékařů posoudil zcela odlišně.

Když se pak příbuzný s pomocí advokátní kanceláře AK Seifert obrátil na ÚS, ten také našel ve znaleckém posudku řadu nedostatků, stejně jako v samotném vyšetřování, kdy policisté nikomu nepoložili některé podstatné otázky.

„Motivací našeho klienta nebyla žádná náhrada škody, ale pouze to, že bylo od začátku podezření na nestandardní postup a že by se to mělo vyšetřit,“ zdůvodnil advokát Filip Seifert.

Během několika hodin se stav pacienta prudce zhoršil

Mladého muže přijali ve Vsetíně v osm hodin večer s bolestmi břicha, po vyšetření zjistili, že prodělal v minulosti laparoskopické vyjmutí žlučníku a že má výrazně rozšířené žlučové cesty. Hospitalizovali ho s diagnozou obstrukce žlučových cest pravděpodobně při kamenech ve žlučových cestách.

První léčebnou volbou je v takových případech zákrok ERCP, kterým se uvolní odtok žluči, druhou punkce žlučových cest přes játra. Ani jeden se ve Vsetínské nemocnici neprovádí. Druhý den ráno dostal mladík zimnici, horečku a vyšetření krve prokázalo závažnou infekci v organismu.

ilustrační snímek

Ošetřující lékař nasadil antibiotika a začal opakovaně, ale neúspěšně, domlouvat rychlý zákrok na tzv. vyšším pracovišti, kterým je Baťova nemocnice ve Zlíně. Tam mu sestra několikrát sdělila, že volný termín na operaci je až druhý den, v gastrocentru ve Vítkovicích zase oznámili, že zákrok snese odklad na druhý den.



Odpoledne rozbor krve ukázal extrémně mnohonásobně zvýšenou hodnotu bílkoviny CRP, která prokazuje zánět v organismu. K tomu muž prodělal třikrát fibrilaci srdečních komor. Lékaři ho proto přesunuli na jednotku intenzivní péče. Znalec to popsal jako počínající sepsi.

Vsetínská nemocnice zdravotníky hájí

„Časový úsek mezi 13.30 a 18.22, kdy vyšlo najevo, že zdravotní stav pacienta se zhoršuje natolik, že upadá do sepse, a tudíž se všechny lege artis zákroky stávají neproveditelnými, je klíčový pro postup zdravotnického personálu, neboť jde o časový úsek, v němž mohl být vykonán pokus o záchranu života pacienta,“ upozornil Suchánek.

Policisté podle ÚS ale nezjistili, proč lékaři ve zmíněném čase neprovedli otevřený chirurgický zákrok na žlučových cestách, což je třetí léčebná metoda. Nebo proč nezvážili urgentní přesun třeba letecky do Ostravy, Olomouce, Brna.

„Postup, dle znalce lege artis, následně spočíval v tom, že byl pacient ve večerních hodinách předán na oddělení ARO, kde byl fakticky ponechán zemřít,“ konstatoval ÚS.

Otázkou, kterou se policisté také nezabývali, zůstává, jak byla nastavená komunikace pro případy, kdy okresní nemocnice nedokázala provést doporučované chirurgické zákroky. Podle ÚS to vypadá na komunikaci tzv. na dobré slovo.



Vsetínská nemocnice říká, že postup zdravotníků byl v pořádku, když lékař domluvil operaci ve Zlíně na druhý den ráno.

„Pacient nejevil známky sepse, k prudkému zhoršení došlo v odpoledních a večerních hodinách, během krátké doby byl nestabilní a nebylo možné provést ani operační drenáž žlučových cest, ani jej transportovat do jiného zdravotnického zařízení. Jeho stav se nakonec bohužel ukázal jako neslučitelný se životem,“ vysvětlil mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.