Desetileté dceři nařídila, ať jí pomůže ukrýt tělo. Za vraždu tchyně dostala 8 let

Násilnému činu přihlížely dvě nezletilé dcery pachatelky, starší z nich je pouhých deset let. „Mrzí mě, že u toho byly děti a že to viděly, jsem si vědoma toho, že pro můj čin není omluva a prosím jen o to, abych byla ve věznici v Opavě, protože moje rodina ji má nejblíže,“ uvedla žena.

K tragédii došlo letos v červenci v jednom z domů v Zahnašovicích na Kroměřížsku po jedné z mnoha hádek obou žen. V domě žily tři generace rodiny.

„Žena seniorku zatáhla do kuchyně, bila ji pěstí do obličeje a následně ji několikrát bodla nožem. Děti tomu byly přítomné, plakaly a prosily matku, ať toho nechá,“ stálo v obžalobě.

Po činu jim matka řekla, ať se jdou osprchovat a ať nebrečí, že budou mít konečně klid, a ať to nikomu neříkají. Starší z dcer nařídila, aby jí pomohla odtáhnout tělo do sklepa do plechového sudu. Později tělo vyndala a naaranžovala pod schody tak, aby to vypadalo, že žena spadla ze schodů. Dcerám připravila oběd.

Kriminalisté ženu zadrželi krátce po činu. Během vyšetřování spolupracovala a uzavřela dohodu o vině a trestu, kterou soud schválil. Odsouzená při čtení popisu zranění, které své oběti způsobila, přemáhala pláč. Osmiletý trest si odpyká ve věznici s ostrahou.

Dohoda o vině a trestu se používá v případech, kdy obžalovaný přizná vinu a dohodne se se státním zástupcem na trestu. Řízení je pak rychlejší a nemusí se provádět žádné dokazování.

Policisté ve Zlínském kraji v letošním roce zatím evidují sedm vražd. „Z toho čtyři byly ve stadiu pokusu,“ upřesnila mluvčí policie Simon Kyšnerová. Červencová vražda byla pátá, v říjnu došlo k další vraždě v Kunovicích a v listopadu v Novém Hrozenkově.