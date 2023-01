Rukou vraha umíraly i děti. Chyběly signály, že se schyluje k tragédiím

Pachatel hrůzné vraždy v Loučce na Vsetínsku, při které loni v dubnu zemřely tři malé děti a jejich matka, zůstává ve zdravotnickém zařízení. Odborníci zkoumají, jaký byl jeho psychický stav v okamžiku, kdy svou rodinu usmrtil a dům, v němž žila, vyhodil do povětří.

„Od výsledků odborných posudků se bude odvíjet další postup ve vyšetřování,“ uvedl náměstek krajského ředitele policie Jindřich Kučera.

Tento čin byl v pořadí druhou loňskou vraždou a předznamenal rok, který do kraje přinesl hodně smutku. Více, než bývá obvyklé. V letech 2020 a 2021 policisté řešili po čtyřech vraždách, loni jich šetřili sedm. O život při nich prokazatelně přišlo deset lidí, z toho pět malých dětí.

Dva činy se totiž odehrály v rodinách, stejně jako v Loučce zabíjel v létě také muž v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho oběťmi byly dvě malé dcerky a manželka. To vyneslo Zlínský kraj na vrchol republikového žebříčku v počtu obětí.

„Pokud u té osoby dojde k fatálnímu sociálnímu nebo zdravotnímu zkratu a rozhodne se situaci vyřešit tímto způsobem, není v silách společnosti mu v tom zabránit,“ reagoval šéf krajského ředitelství policie Jaromír Tkadleček.

Ani jednomu z případů přítom nepředcházelo nic, co by dávalo tušit, k čemu se schyluje. „Kriminogenní faktory, které by takový vývoj signalizovaly, tady nebyly až do momentu, kdy k těm tragédiím došlo,“ dodal Tkadleček.

Kriminalita v kraji Během roku 2022 policie vyšetřovala 7 vražd, z toho se však v jednom případě nepodařilo prokázat, že se násilný trestný čin stal, a jedna vražda zůstala ve stadiu pokusu. V počtu skutků se Zlínský kraj pohybuje v průměru republiky, smutné prvenství však má v počtu obětí. Těch bylo v loňském roce 10, z toho 5 dětí. Ve dvou případech muž usmrtil členy vlastní rodiny. Objasněnost všech trestných činů těsně pod 61 procenty je v rámci krajských ředitelství nejlepší výsledek. Zdroj: Krajské ředitelství PČR Zlín

Zároveň ale loňská statistika potvrdila mimořádné výsledky zdejších kriminalistů v odhalování trestné činnosti. Pátý rok v řadě mají v rámci České republiky nejvyšší objasněnost, včetně činů násilné povahy. Loni byla na úrovni 60,9 procenta, předloni dosáhla 66,79 procenta.

„I přes ty neuvěřitelně smutné příběhy, které se loni odehrály, platí, že Zlínský kraj patří mezi nejbezpečnější oblasti v zemi,“ podotkl Tkadleček.

V případě Loučky pachatele zadrželi hned na místě, zraněný se potácel kolem domu. Zůstává jediný, kdo může objasnit svůj motiv. Vrah z Rožnova po činu spáchal sebevraždu a stejně se rozhodl i muž, který v létě zastřelil mladou ženu v kanceláři krajského úřadu. S prací to nesouviselo, agresorem byl její bývalý přítel, který takto tragicky reagoval na konec jejich vztahu. Zemřel po několika dnech v nemocnici.

Nárůst rodinných tragédií momentálně vysvětlení nemá. Podle zlínského psychiatra Petra Mílka ze společnosti Podané ruce jde spíše o náhodný výkyv. „Stává se v životě, že se stanou podobné věci v podobném čase, které ale nemají souvislost. Ani v ambulanci nevidím žádnou spojitost,“ mínil. „Takových případů ve své praxi pamatuji hodně napříč republikou, stávaly se a stávat se budou,“ potvrdil i Tkadleček.

Od činu k trestu za tři měsíce

Každá z loňských vražd byla nějakým způsobem specifická. Ve stadiu pokusu zůstala jediná, když 33letý muž v parku ve Valašském Meziříčí zaútočil rýčem na náhodnou ženu. „Byl to útok na hlavu,“ upozornil Kučera. Následně ji muž škrtil a žena přežila jen se štěstím. Skutek se stal v lednu, na podzim policisté muže obžalovali.

V červnu policie pátrala po cizinci, který bodl nožem svého soka v lásce. Útok se stal v Holešově, po pár hodinách muže vypátrali v nedalekém Fryštáku. Jen o tři měsíce později už byl ve vězení, požádal o dohodu o vině a trestu, kterou soud schválil. Dostal 12 let.

Případ, který se řešil jako vražda novorozence v Kroměříži, nakonec ze statistiky vypadne. Policie jej s největší pravděpodobností odloží. „Řada posudků neprokázala, že došlo k usmrcení. Možná je i verze samovolného potratu, plod se ale nepodařilo nalézt,“ řekl Kučera.

Zatím jedinou vraždou, u níž není známý pachatel, tak zůstává nález kostry v Želechovicích z loňského října. Lidskou kost našel občan při práci na zahrádce a přivolaní policisté následně objevili i další ostatky. Více informací k případu však zatím policie nezveřejnila.