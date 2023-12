Jubilejní Valašský Mikulášský jarmek v Kloboukách dostal sněhovou kulisu

„Dělám jen zimní motivy, vánoční. Ono mě to neživí, takže víc ročních období bych nezvládla“, usmívá se. Vlna oveček je z pilin, na koláčích je skutečný mák a v dětském kočárku miniaturní peřinky. „Je to drobotina, ale to mě právě baví, hrát si s detaily,“ říká řemeslnice.

O kus dál stojí stánek šperkařky ze Spytihněvi nebo kováře z Trenčianských Mitic Michala Taka. „Sedm osm let už sem jezdím. V létě začnu přemýšlet, co udělám, na podzim se pouštím do práce,“ vypráví a oprašuje sníh z vystavených andělíčků, zvonečků, ale i růži nebo svícnů.

Jubilejní, třicátý ročník Mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách dostal na poslední chvíli sněhovou kulisu. Trochu komplikovala dopravu, nezdálo se však, že by návštěvníkům vadily velké vločky, padající jim do jídla či kelímků s kouřícím punčem.

Děti je chytají na jazyk a rodiče se jim v tom snaží bránit. „Ten čert už se dívá. Neboj se, on pozná, kdo je dobrý,“ apeloval jeden z tatínků a na chvíli skutečně získal dcerčinu pozornost. Ostatně čerti jsou na jarmeku na každém kroku. Sjíždí se sem z okolních vesnic a každá skupiny má trochu jiné masky, typické pro svou lokalitu.

Zastavují dopravu, snaží se dostat do aut, berou děti do náručí a ochotně se fotí s každým, kdo má zájem. A ten návštěvníci jarmeku mají.

Ve stáncích se nabízí keramika, hračky, výrobky ze dřeva i kůže. Nápis na jednom z nich ale zní „motýlovník“ a to pocházející trochu mate. „Vyrábíme společenské motýlky ze dřeva,“ směje se Miroslav David, profesí obchodní manažer.

Toho úplně prvního udělal pro sebe. Vlastně několik prvních, aby si měl z čeho vybrat. Pak se začali ozývat kamarádi a známí. Dnes už je dělají motýlka i pro miminka, přidali brože či náušnice ze dřeva.

Centrum Klobouk už programu nestačí, stánky jsou roztažené kam jen to jde. Organizátoři navigují auta na sedm různých odstavných parkovišť a zajišťují i svozové autobusy z okolních obcí, i ze Zlína, či speciální vlak z Meziříčí. „Na začátku jsme to dělali v pár lidech, teď jsme hodně početná skupina a za to jsem vděčná. Jen pokračovatele už by to chtělo a ti přicházejí jen pomalu. Pracovat od září a zdarma se málokomu chce,“ uvažuje předsedkyně sdružení Valašský jarmek Pavlína Žídková.