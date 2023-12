Policie se poučila, říká k zásahu v Praze přeživší střelby v Uherském Brodě

Petr Gabriel, který přečkal tehdejší řádění vraha dvě hodiny schovaný na toaletě, se zajímal i o čtvrteční zásah policie v Praze. Považuje jej za lépe řízený než tenkrát v Uherském Brodě.

„Je to tragédie. Člověk samozřejmě nějakým způsobem myslel na oběti. Já se přiznám, že jsem spíš sledoval policejní postup. Věřím, že se policie nějakým způsobem poučila, bylo to trošku řízenější než v Uherském Brodě. Ale těžko to porovnávat. Mě jenom zaráží, že člověk, kterému je čtyřiadvacet roků, dokáže pronést do školy takové množství zbraní,“ řekl Gabriel.

Jako otec několika dětí se snažil vžít do pocitů lidí, kteří na fakultě měli někoho ze svých blízkých a nevěděli, zda je v pořádku. „Člověk, když to vidí, tak to prožívá samozřejmě jinak, když má děti. I když je mám malé, jsou ve školce a ve škole v první třídě, je to jiné,“ doplnil Gabriel.

Jako o neskutečné hrůze hovoří o útoku v Praze senátor Patrik Kunčar (KDU-ČSL), bývalý starosta Uherského Brodu.

„Já jsem od první chvíle myslel hlavně na rodiny těch, kteří tam zahynuli, protože je to obrovská tragédie pro všechny zúčastněné. Přemýšlel jsem samozřejmě nad tím, už v těch prvních minutách, že to bude mít za následek zpřísnění opatření v rámci škol, ať už se to týká větších kontrol a tak dále,“ pověděl Kunčar.

Starostou Uherského Brodu byl právě v době, kdy se střílelo v tamní restauraci Družba. Vyjadřoval se tehdy kriticky k postupu policie, její postup ho zajímal i v souvislosti se střelbou v Praze.

„Přemýšlel jsem nad tím, jestli policie teď postupovala dostatečně rychle, jestli udělala maximum. Přemýšlel jsem nad tím, kdybych tam měl své dítě, jak by mi bylo, kdyby tak dlouho trvalo ztotožnění a já měl žít tolik hodin v nejistotě. Je to ale hodně podobné tomu, co se dělo v Uherském Brodě. Samozřejmě mám informaci jenom z médií, takže vůbec nevím, jestli policie byla v kontaktu s rodinami a s pozůstalými,“ uvedl senátor.

Tragédie v Uherském Brodě podle něj přispěla ke změně předpisů a legislativy. „První věc, která se zavedla, na kterou jsme tehdy tlačili, aby existovaly prvosledové hlídky, kde jsou policisté vybaveni balistickou ochranou a kvalitními zbraněmi, aby mohli zasáhnout okamžitě. To byla velká výtka v Uherském Brodě, kdy toto neměli. Věřím, že díky tomu se i zásah (v Praze) podařilo urychlit, aby obětí ještě nebylo víc,“ doplnil Kunčar.

Čtvrteční útok v Praze je nejtragičtějším případem střelby v historii České republiky. Útočník v budově filozofické fakulty podle policie zastřelil 14 lidí, dalších 25 utrpělo zranění. Mrtvý je také střelec, který po útoku zřejmě spáchal sebevraždu. Vláda kvůli tragédii vyhlásila na sobotu 23. prosince státní smutek.

Časová osa střelby v Uherském Brodě (únor 2015)