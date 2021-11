Budoucí sestřičky ze zlínské univerzity znovu pomáhají s trasováním

„Trochu máme obavy, protože informací, které musíme lidem po telefonu vysvětlit, je opravdu hodně. Často se moc neorientují v tom, co mají po pozitivním testu dělat, co znamená izolace a podobně,“ naznačila studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.

O pomoc požádala zlínskou vysokou školu krajská hygienická stanice. V regionu je aktuálně 6 450 nakažených obyvatel, před měsícem jich bylo zhruba 400.

V těchto dnech musejí pracovníci absolvovat asi 900 telefonních hovorů s pozitivně testovanými, nařizovat jim izolaci a pátrat po rizikových kontaktech. Ke konci října byl počet telefonátů poloviční.

„Výrazně vzrůstá počet pozitivně testovaných pacientů a my znovu potřebujeme pomoc. Proto jsme se obrátili na univerzitu, která nám už v předchozí vlně pomáhala s trasováním,“ vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková.

Call centrum fungovalo od loňského září až do května. Jak dlouho bude potřeba teď, zatím nikdo netuší, odhady ale hovoří o několika měsících. Do pomoci se zapojili hlavně studenti prvních ročníků, kteří budou obvolávat nakažené osoby. Zhruba patnáct až dvacet bude každý den k dispozici na Fakultě humanitních studií, kolem deseti na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. Na linkách budou denně od 8 do 16 hodin včetně víkendů a svátků.

„Máme tady převahu studentek zdravotnických oborů. Některé mají zkušenost i z loňského provozu call centra. Střídat se jich tady bude asi šedesát,“ poukázala koordinátorka centra Markéta Sovišová. Jejich úkolem bude obvolávání těch, kteří se v systému objeví jako pozitivně testovaní. Během hovoru musejí nakaženého informovat a získat od něj řadu údajů.

Například o tom, kde pracuje, kdo je jeho praktický lékař, kdy byl na testu, zda má příznaky, zda byl na cestách nebo kdo může být rizikovým kontaktem. „Musí hlavně sdělit dotyčnému nařízení izolace a zjistit rizikové kontakty. Nám to hodně pomůže, protože je to v této době opravdu náročné,“ upozornila Jana Žajdlíková z hygienické stanice, která studentům práci vysvětlovala.

Univerzita musela kvůli call centru zkombinovat rozvrhy. Hodiny strávené obvoláváním se studentům započítávají do jejich povinné praxe. „Jsme rádi, že jsme mohli hygieně vyjít vstříc, protože je to i třetí role univerzity. Když můžeme, tak Zlínskému kraji pomůžeme,“ doplnila mluvčí UTB Petra Svěráková.

Online výuka při větším počtu

V těchto dnech současně univerzita zavedla nová opatření. „Se znepokojením sledujeme vývoj pandemie a jsme v intenzivní komunikaci s krajskou hygienickou stanicí. I na základě jejich doporučení jsme se usnesli, že akce a výuka nad 50 účastníků přejdou do online režimu,“ informoval rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Fakulty ale mají různé studijní programy a změna se některých studentů dotkne více, jiných jen minimálně. Například Fakulta humanitních studií má více přednášek ve větším počtu studentů, naopak technicky zaměřené fakulty mají skupiny po méně osobách. „Snažíme se zachovat prezenční výuku co nejvíce. Proto nijak neomezujeme například praktická cvičení, laboratorní výuku nebo provoz uměleckých ateliérů,“ upřesnila Svěráková.

Studenti se museli od začátku výuky prokazovat ve společných prostorách dokladem o bezinfekčnosti. Tedy očkováním, proděláním covidu nebo negativním testem. Z toho důvodu měli také k dispozici speciální testovací místo.

Od tohoto měsíce už se prokazovat nemusejí, platí ale povinnost nosit uvnitř ochranu dýchacích cest. Do jaké míry jsou studenti naočkovaní, škola nemá možnost zjistit. U zaměstnanců se ale pohybuje míra vakcinace kolem 80 procent.