VIDEO: Valašsko na dlani. Stezka na Pustevnách láká na prosklenou vyhlídku

Silná vrstva námrazy, která pokryla konstrukci stezky Valaška na Pustevnách, dodává stavbě zvláštní atmosféru. Vítr ji vytvaroval, sníh navíc sklonil stromy, kterými stezka stoupá vzhůru.

„Jen doufám, že všechny přežijí a námraza je nepoškodí,“ říká Zdeněk Kořistka.

Jeden z jednatelů společnosti Beskydská panoramata opatrně prochází pod ztěžklými větvemi a cestou vysvětluje všechny zvláštnosti, které pro stezku vymysleli.

Má několik teras, na nichž budou lavičky určené k odpočinku, visutý lanový chodník, a až se oteplí, přibude trampolínové hřiště vysoko nad zemí a lanové průlezky pro děti. Po nich mohou překonat dvě patra stezky.

„U nich bude automat na kávu. Děti se mohou vyřádit mezi lany a rodiče si odpočinou,“ plánuje Kořistka.

I když v tuto chvíli ještě doplňkové atrakce chybí, to hlavní už je hotové. Slavnostní otevření Stezky Valaška je naplánované na středu 16. ledna.

Samotná stavba trvala dva roky, celá příprava ještě o tři roky déle. Návštěvníci ji najdou zhruba 250 metrů nad horní stanicí lanovky, tedy opačným směrem, než je socha Radegasta.

Většina jí vede mezi stromy a zvedá se zároveň s nimi. Díky tomu, že zdejší les je smíšený, budou stromy tvořit v každém ročním období jinou kulisu.

„Vůbec nejkrásnější je to na podzim. Když trochu pomůže počasí a zasvítí slunce do barevného listí, je to nádherné,“ usmívá se Kořistka.

Plošina je 22 metrů nad zemí

Nad vrcholy stromů ční až horní plošina se skleněnou vyhlídkou. Obce a města pod kopcem jsou odtud vidět jako na dlani, na obzoru je možné pozorovat celý hřeben Jeseníků, Považský Inovec, hřeben Martinských holí.

„Vidíte i cementárnu v Hranicích nebo Svatý Kopeček u Olomouce, i když bazilika je natočená bokem,“ popisuje další z jednatelů společnosti Petr Káňa.

Výhled je i na druhou stranu kopce směrem do Zlínského kraje.

„Rožnov ne, ale Bečvy vidíte krásně. A potom obce dál, třeba Velké Karlovice, celý hřeben Javorníků,“ líčí Káňa.

Plošina se nachází ve výšce 22 metrů nad zemí. Pokud bychom měřili nadmořskou výšku, pak je 1099 metrů nad mořem. Chodník vedoucí k ní měří 610 metrů, z toho 390 prochází lesem v různé výšce a 220 je ve vrcholové části.

Inspiraci hledali na podobných stavbách ve světě. V tuzemsku jich mnoho není. Stezka Valaška na Pustevnách je čtvrtá v pořadí, po Dolní Moravě, Lipně a Janských Lázních v Krkonoších.

Nápor turistů i chybějící zázemí. Projekt čelil kritice

Novinka během své stavby vzbudila rozruch v turistických kruzích. Ozývaly se hlasy, že Pustevny další nápor návštěvníků neunesou. Ročně je navštíví asi 400 tisíc lidí a během konání akcí, jako jsou výstava ledových soch či Cyrilometodějská pouť, pravidelně kolabuje doprava (viz též Pustevny získají stezku v oblacích, na nápor turistů není místo připravené).

Odhady počtu návštěvníků, o které se obvyklý počet díky stezce navýší, nejsou k dispozici. Faktem však je, že majitelé získali všechny potřebné podpisy od obcí, památkářů nebo Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Povolená je jako stavba dočasná na dvacet let.

Kritika mířila i na chybějící zázemí. Stezka nemá parkoviště nebo toalety.

„Podepsali jsme smlouvy s dalšími subjekty. Toalety jsou k dispozici na horní stanici lanovky, parkování na záchytném parkovišti,“ reaguje Káňa.

„Navíc na Pustevny nevede jen silnice, ale i lanovka. Takže jsou tady dvě alternativní přístupové cesty,“ připomíná.

Kvůli stavbě padlo 25 vzrostlých stromů. Prostor, který vykáceli, ale přesně odpovídá půdorysu stavby. Zbytečné volné prostranství kolem ní nevzniklo. Naopak stromy zasahují do stezky, a jeden dokonce „prorůstá“ chodníkem v jednom z nižších pater. Obestavěný je tak, aby mohl růst dál.

Stavba stezky vyšla i s plánovanými doplňky na přibližně 50 milionů korun. Majitelé opakovaně ujistili, že jde o soukromou investici, bez dotačních peněz.

V průběhu přípravy do ní majetkově vstoupilo jako společník i Biskupství ostravskoopavské.

„Stezka stojí na našich pozemcích, které jsme tady na Pustevnách získali v rámci majetkových narovnání. Byla to pro nás zajímavá investice, která, jak doufáme, přivede rodiny z nákupních center a od počítačů do přírody,“ sdělil tamější biskup Martin David.

Při základním vstupném 195 korun se počítá s návratností investice do doby asi deseti let. Ceník nabízí i zlevněnou vstupenku za 150 korun nebo skupinové či rodinné vstupy. V prodeji budou na místě a už nyní se testuje varianta prodeje přes webové stránky stezky.