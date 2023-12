Sklárna v Květné kvůli ceně energií po 230 letech končí. Propustí desítky lidí

„Důvodem je nárůst cen energií v minulých letech, kvůli kterému podnik orientovaný na vývoz ztrácí na trhu konkurenceschopnost,“ řekl v pondělí ředitel sklárny Marek Mikláš. „Náklady na energie nám meziročně mezi lety 2021 a 2022 vzrostly o 14 milionů korun, což znamenalo nárůst nákladů o 30 procent,“ vysvětil.

Na propouštění ve sklárně upozornila Česká televize. Majitelem sklárny je společnost Cerva Bohemia. Kromě ruční výroby skla, která je její hlavní činností, se věnuje i opravě, renovaci a pronájmu nemovitostí.

Loni utržila společnost z prodeje výrobků, služeb a zboží přes 98,7 milionu korun, skončila však ve ztrátě přesahující 28,9 milionu korun. O rok dříve zaznamenala ztrátu přibližně 8,4 milionu korun, v roce 2020 asi 23,7 milionu korun.

„Na nárůst cen energií jsme museli reagovat zdražením zboží. Ale okolní státy energie dotovaly, my ne. Na trhu jsme se pak potkávali s evropskými konkurenty a byli jsme nejdražší,“ přiblížil Mikláš, který je se sklárnami spojený přes třicet let.

Firma se snažila ušetřit náklady zavedením fotovoltaiky. Ani to ale nepomohlo. Další avizované zdražení energií by znamenalo další náklady navíc. Majitel teď zvažuje zavedení automatické výroby skla. Tradiční ruční výroba, kterou byla sklárna v Květné proslulá, už se zřejmě nevrátí.

Sklárny v Květné na Uherskohradišťsku slouží od roku 1794. Během téměř 230 let prošly rukama knížat, podnikatelů, státu i odborářů.

Květná byla druhá v Evropě, kde vyráběli leptané sklo už v roce 1897. To dekorované navíc tehdy vozili do USA, Afriky, Austrálie, Egypta, Skandinávie, Německa nebo Švýcarska. Ani sklárnu ale v 60. letech neminulo znárodnění. V rukou státu byla až do roku 1990.

Pak ji koupila a dvanáct let vlastnila firma Crystalex Nový Bor. Ve stejný rok totiž firmu koupili odboráři, což bylo v republice naprosto ojedinělé. Vedli ji dva roky do doby, než se vlastníkem stala společnost Synex. Té se ale podnikání příliš nedařilo a záchrana před hrozícím krachem přišla až s firmou Crystalite. Od té doby se zboží od sklářů v Květné dostávalo do domácností v 56 zemích světa. Současným majitelem je společnost Cerva Bohemia.