Sklárny v Květné nakonec majitele nemění, obec chystá sklářské muzeum

Svůj záměr ale nakonec zrušil a zájemce o kapitálový vstup si koupil sám. Sedmapadesátiletý byznysmen, jenž ceny svých obchodů nekomentuje, nepřiblížil podrobněji ani důvody poslední transakce.



„Květná 1794 byla přes rok partnerskou společností skláren, nyní s nimi splynula,“ uvedl Cerva.

S příchodem Květné 1794, jež má ve svém názvu rok připomínající založení sklárny Aloisem I. z Lichtenštejna, podle něj zavanul „nový vítr“.

„Nová marketingová strategie, se kterou obchodní přátelé loni přišli, nám zajistila nové domácí trhy,“ řekl průmyslník, jehož sklárny dosud vyráběly až z 80 procent na export.

Na českém trhu si aktuálně razí cestu na vrchol jednoduchými sklenicemi bez vzoru, největšími odběrateli jsou vinaři. Sklárny se také pustily do online degustací, při nichž se sklenice prodávají s vínem, novinkou je internetový obchod s postupným zacílením na celou Evropu.

„E-shopy máme nyní před otevřením v Německu, Rakousku a Polsku,“ poznamenal ředitel skláren Marek Mikláš.

Sklo z Květné letos prorazilo rovněž do Spojených arabských emirátů. „Návštěvníci Českého domu na výstavě Expo v Dubaji budou letos pít moravská vína a české pivo z našich sklenic,“ podotkl.

O prodej výhradně ručně vyráběného skla se kromě ředitele Mikláše starají rovněž oba Cervovi synové. Zatímco mladší ze sourozenců Jan je v kontaktu s evropským trhem, starší Lubor obchoduje v zámoří.

Všichni pracují společně v historické budově známé jako Zahnova vila. Ta může být podle Cervy jedinou nemovitostí v areálu skláren, jež by mohla změnit majitele. Zájemce se už našel, o nákupu vily vážně uvažuje obec Strání-Květná.

„Úřad by chtěl ve vile zřídit muzeum sklářství,“ prozradil Cerva, jenž tento záměr podporuje. Plány na založení muzea sklářství mají hluboké kořeny. Sahají ještě před rok 2011, kdy krachující továrnu přebíral současný majitel Cerva.

Sklenice pro Rolls-Royce Sklárna v Květné získala prestižní zakázku na vybavení interiérů automobilů značky Rolls-Royce. Do vozidel dodává sadu skládající se z lahve a sklenice na bourbon a také sklenice na šampaňské. Zakázka v hodnotě stovek tisíc korun platí pro celý letošní rok, měsíčně sklárna expeduje zhruba sto sad. „Je to pro nás pocta. Jinak pro automobilky děláme hodně, vyrábíme pro Volkswagen, pro Mercedes, pro Bugatti. Ale Rolls-Royce je vždycky taková srdcová záležitost. Vybavujeme jejich interiéry aut. Takže když si někdo koupí v Česku Rolls-Royce, bude mít v autě české sklo,“ uvedl ředitel Marek Mikláš. Naposledy sklárna dodávala pro Rolls-Royce nápojové sklo před sedmnácti lety.

Strání mohlo získat muzejní prostory přímo nad podnikovou prodejnou, jež sídlí vedle vstupní brány do skláren. Tento návrh ale bývalé vedení obce zamítlo, především kvůli nedostatku potřebných ploch.

Později sešlo rovněž ze záměru přestavět jednu z obecních budov stojících naproti továrně.

Starosta Antonín Popelka vnímá několik let odkládané plány na vznik muzea jako dluh obce vůči sklářům, kteří dokázali malou vesnici z česko-slovenského pohraničí proslavit po světě. Pokud by zůstalo pouze na jeho rozhodnutí, muzeum by mohlo vzniknout hned.

„Momentálně ale máme jiné priority, pustili jsme se do vybudování víceúčelové sportovní haly za rekordních 78 milionů korun,“ konstatoval Popelka. „To ale neznamená, že o vznik muzea neuvažujeme, právě naopak a v co možná nejbližším časovém horizontu,“ dodal.

I on označuje Zahnovu vilu za nejvhodnější místo pro vznik reprezentativní expozice.

„Zájem o odkoupení vily rozhodně máme, a to s jediným cílem. Založit v ní muzeum, které by jednak zmapovalo 227 let dlouhou historii skláren a navíc ukázalo jedinečnost ručně vyráběného skla. Skláři i celá obec si to zaslouží,“ uvedl Popelka.

Jednání o prodeji bude chtít zahájit nejlépe ještě letos.