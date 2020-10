Pár ze Zlína dostal vadné lístky pro Senát. Technická chyba, říká vnitro

„Otevřela jsem obálku a zjistila jsem, že mám dvakrát dva lístky stejné, se stejnými jmény. A naopak někteří kandidáti chyběli,“ popsala přesněji problém mladá žena s tím, že podobné to bylo u obálky manžela, pouze u jiných jmen.

„O všech lidech, kteří kandidují do Senátu, vím z bilboardů a také vím, že kompletní sadu si můžu vyžádat ve volební místnosti. Ale kdyby takovou obálku dostal člověk, který se o to tolik nezajímá, tak si vybere pouze ze jmen, která má k dispozici. To mi nepřijde normální,“ doplnila.



Podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky zodpovídá za distribuci obálek s hlasovacími lístky starosta daného města. Tiskový mluvčí magistrátu města Zlína vysvětlil, že lístky chystala a také distribuovala Česká pošta.



„Nevím o žádném podobném případu, nikdo se nám s tímto problémem neozval. Pokud by bylo případů více, mohli bychom to u pošty reklamovat. Ale takto ojediněle je to opravdu nepochopitelné,“ konstatoval mluvčí Tomáš Melzer.



Podle ministerstva vnitra se sady hlasovacích lístků z tiskárny rozvážejí na tzv. distribuční místa, zpravidla pověřené obecní úřady, a odtud v potřebném počtu do každé obce. Obce je zasílají voličům.



„Informaci o vadných sadách hlasovacích lístků ve Zlíně jsme doposud neobdrželi ani od voličů, ani od volebních orgánů. Uvedený případ jsme telefonicky prověřovali u smluvní tiskárny, podle které se popsaný případ může vyskytnout, avšak jen ojediněle v důsledku technické chyby při strojovém skládání tiskových archů. I tiskárna tuto vadu ve Zlíně od nás zaznamenala poprvé. Jedná se tedy o zřídka se vyskytující technický nedostatek, nikoli o porušení zákona,“ konstatovala mluvčí ministerstva Klára Dlubalová.