Hlas dosud odevzdala čtvrtina voličů. Účast je podobná jako před čtyřmi lety

V krajských volbách lidé rozhodnou o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit rozvoj jejich regionu a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, jak velkou většinu budou mít opoziční uskupení v horní komoře parlamentu a s jakou silou budou moci korigovat vládní záměry.

Volební místnosti se otevřely tradičně ve 14:00, poslední voliči v pátek budou moci odevzdat svůj hlas před 22:00. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

Odhlasováno už má 3 672 voličů v karanténě kvůli nemoci covid-19, kteří ve středu využili možnosti hlasovat z auta na drive-in stanovištích. Ve čtvrtek se k nim připojily stovky klientů domovů pro seniory, které byly uzavřeny kvůli koronaviru.



Odvoleno má také prezident Miloš Zeman, který odevzdal svůj hlasovací lístek ve volbách do Senátu v obvodu Praha 5 na Základní škole Brdičkova. Odvolil také předseda ČSSD Jan Hamáček, který odevzdal svůj hlas v krajských volbách na ZŠ Václavkova v Mladé Boleslavi.

Premiér Andrej Babiš by uvítal, aby v krajích byli po volbách hejtmani, kteří spolupracují s vládou. Řekl to novinářům potom, co v pátek odevzdal svůj hlas do středočeského zastupitelstva. Do volební místnosti v obecním úřadu v Průhonicích u Prahy dorazil tradičně se svou manželkou Monikou.



„My potřebujeme, aby v krajích byli hejtmani, kteří spolupracují s vládou. Spolupráce funguje dobře,“ uvedl premiér. Spolupráce je nyní podle něho zvláště důležitá kvůli pandemii covidu. „Naše vláda podporuje kraje i finančně,“ poznamenal Babiš.



Samotné volby jsou podle něho otevřené. „Můžu jenom požádat naše voliče a sympatizanty, aby přišli a podpořili nás. Jsou to důležité volby,“ řekl premiér. Chtěl by, aby jeho hnutí ANO obhájilo v regionech vítězství z roku 2016.

Hamáček řekl, že i přes aktuální situaci s pandemií věří, že lidé k volbám přijdou. „Volby jsou zajištěny, viděli jste volby probíhají, dezinfekce je zajištěna. Doufám tedy, že účast bude vysoká,“ sdělil MF DNES.



Jiný názor zastává předseda KSČM Vojtěch Filip, který se obává, že účast v krajských volbách nepřekročí 35 procent. „Mrzelo by mě, pokud by účast nepřekročila těch zmíněných 35 procent. Proto bych rád požádal občany, aby nepodceňovali volby a k volbám přišli,“ uvedl Filip.

Předseda ODS Petr Fiala neví, jaká bude volební účast. „Nikdo ani neví, jak volební účast ovlivní současná pandemie. Věřím ale, že lidé využijí svého práva a dají najevo, že chtějí změnu a lepší vládu v krajích,“ dodal.

Svůj volební lístek již odevzdala například i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Účast se liší v jednotlivých okrscích

Do pátečních 20:30 přišlo odevzdat svůj hlas v krajských a senátních volbách mezi 20 až 30 procenty voličů. Účast je tak zatím zhruba podobná jako před čtyřmi lety. Výrazně se však liší v jednotlivých volebních okrscích, zjistila dnes ČTK od členů volebních komisí.

O něco větší zájem je o krajské volby. V roce 2016 byla celková volební účast ve volbách do krajských zastupitelstev 34,6 procenta



V hlavním městě, kde se konají jen senátní volby, byla nejvyšší účast v Praze 1, kde do 20:00 přišla volit čtvrtina voličů. Ve volebním okrsku Pohořelec, kde je podle Martina Šebesty z úřadu městské části tradičně největší volební účast, to bylo 30 procent. V Praze 9 přišlo zatím k volbám 19,3 procenta lidí, v Praze 5 pak 24,7 procenta. K volbám z domova se kvůli izolaci nebo karanténě dané koronavirem přihlásilo 151 lidí, ve středu jich z auta volilo 183.



V Libereckém kraji odevzdala hlas přibližně čtvrtina voličů. Vrátilo se také už všech pět speciálních volebních komisí, které objížděly voliče v izolaci a v karanténě. „Do krajského zastupitelstva volilo 82 lidí a do Senátu 13,“ řekla ČTK vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová.

Na Vysočině přišlo zatím k urnám mezi 23 až 30 procenty voličů. Z účasti se vymyká třebíčský čtrnáctý okrsek, kde byla účast jen sedmiprocentní. „My jsme ale takový trochu extrémní okrsek, vždycky máme účast tak poloviční, protože tady máme všechny lidi, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na radnici, často ani nebydlí v Třebíči,“ řekla zapisovatelka Hana Koutná.

Necelých 20 procent voličů dosud odevzdalo svůj hlas na jihu Čech. Nižší účast je v Moravskoslezském kraji, kde dosud hlasovalo asi 15 procent lidí. Policie na Karvinsku prověřuje možné kupování hlasů voličů. Kraj ale žádné oficiální informace k incidentu nemá.

V Jihomoravském kraji přišlo k páteční 21. hodině 21,82 procenta voličů ke krajským volbám a 18,89 voličů k senátním volbám. V samotném Brně byla volební účast 28,48 procenta. Do Senátu volilo o něco lidí méně, přišlo 18,89 procenta voličů. Do Senátu se konají volby ve volebních obvodech Brno-město, Vyškov a Znojmo.

V průměru kolem 25 procent se pohybuje účast v Olomouckém kraji, větší zájem je přímo v Olomouci. Na Základní škole Mozartova hlásí dokonce 35 procent voličů. „Účast je opravdu poměrně vysoká, lidí přišlo hodně a pořád chodí. Po otevření volební místnosti sem mířili především starší voliči, večer už volí hlavně střední generace,“ řekla členka komise Markéta Šnoblová. Na Základní škole Zeyerova odevzdalo hlas 26 procent voličů.

Ve středních Čechách je účast mezi 20 a 25 procenty. Ve Zlíně činila ve 20:30 volební účast 28,45 procenta. V místním referendu, které se týká vodárenství, to bylo 22,97 procenta, uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. V Kroměříži přišlo do 20:00 hlasovat do volebních místností zhruba 26 procent oprávněných voličů, řekl ČTK mluvčí tamní radnice Jan Vondrášek.



V Náchodě byla večer volební účast zhruba 25 procent. „Účast lze označit za standardní, prozatím předpokládáme, že dosáhne podobných celkových hodnot jako v předkoronavirové době. V roce 2016 byla volební účast 37 procent,“ řekla večer mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Zhruba čtvrtina voličů odevzdala hlas také v Jičíně.

V největším vsetínském volebním okrsku v Rokytnici přišlo do 20:15 volit 23,8 procenta oprávněných voličů, v nejmenším okrsku v Semetíně to bylo 29 procent voličů, řekla Andrea Bumbalová ze vsetínského městského úřadu.

Komisaři v Karlovarském kraji odhadují účast mezi 16 až 30 procenty. V obci Boží Dar na Karlovarsku přišlo k volbám asi 26 procent voličů, v jedné z místností v Karlových Varech 30 procent, naopak v Chebu je účast nižší.