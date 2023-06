Odvolání ředitele je řešení, míní mladí lékaři psychiatrické nemocnice

Napjatá atmosféra a narůstající nespokojenost. Dvacítku služebně starších kolegů, kteří podali na konci května hromadnou výpověď, teď v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži (PNKM) podpořilo dvanáct mladých lékařů, kteří se v ní připravují na atestaci.

„Pan ředitel nás nepřesvědčil o tom, že je schopen zajistit další fungování nemocnice. Proto v něj již nemáme důvěru. Za jedinou reálnou možnost považujeme jeho odvolání,“ napsali lékaři v dopise adresovaném ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. „Odchod lékařů bude v těsném sledu znamenat i odchod náš,“ konstatovali.

Ředitel Pavel Polák převzal řízení nemocnice na začátku loňského roku. Teď si řada vedoucích lékařů stěžuje na jeho způsob vedení, který podle nich přímo ohrožuje péči o pacienty. Polák považuje podání výpovědí za hrubý nátlak a je přesvědčený, že podstatou současné situace je odmítnutí změn, které zavedl.

Vyjádření na podporu lékařů směřovaná na ministerstvo přibývají. PNKM je totiž i školicím zařízením pro další vzdělávání lékařů po škole. Dopis poslala například Asociace dětské a dorostové psychiatrie nebo regionální pobočka Asociace klinických psychologů. Připojilo se také deset dětských psychiatrů ze Zlínského a Olomouckého kraje, ale i dalších částí republiky.

„Odmítáme ponižování kolegů, že jsou snadno nahraditelní, nepružní, zralí na výměnu. Zdravotní péče v dětské psychiatrii je málo dostupná, chybí lůžka i ambulance. Potřebujeme, aby školitelé zůstali v nemocnicích, kde probíhá největší část předatestační přípravy,“ zdůraznili v dopise podepsaném primářkou pedopsychiatrie Psychiatrické léčebny ve Šternberku Evou Rozsívalovou.

Faktem je, že Zlínský kraj dlouhodobě patří mezi regiony s nejnižším podílem odborných lékařů. Podle krajské náměstkyně pro zdravotnictví Olgy Sehnalové provozuje v regionu svou praxi 29 ambulantních psychiatrů, což je 42 procent doporučeného počtu na 100 tisíc obyvatel. Dětští psychiatři jsou tři, což znamená 26 procent doporučeného počtu. Ambulancí klinických psychologů je 32, tedy asi polovina.

„Doufám, že řešení ze strany ministerstva neohrozí poskytování psychiatrické péče v regionu. Rizika jsou extrémně velká,“ zdůraznila Sehnalová.

Vidět do systému fungování a vnitřního nastavení tak velkého a vysoce odborně zaměřeného zařízení, není jednoduché. Z veřejně dostupných prohlášení to vypadá, že chyba je na straně nového vedení. Ovšem jak zjistila MF DNES, problém není černobílý.

Je to svět za zdí, míní lékař s letitou praxí

Od začátku fungování nemocnice v roce 1905 bez výjimky platilo, že ji řídil lékař. Loni, poprvé po více než sto letech, usedl do ředitelského křesla někdo „zvenčí“ a bez lékařského vzdělání. A kritiku sklidil od lékařů, z nichž někteří v nemocnici pracují i více než 40 let.

„Jsou to stojaté vody. Možná mají lékaři v něčem pravdu, pana ředitele neznám. Ale znám to prostředí z doby, kdy jsem tam patnáct let pracovala,“ prohlásila dětská a dorostová psychiatrička z Kroměříže Marcela Bartošíková.

Odešla před sedmi lety kvůli problémům na pracovišti, které podle ní nikdo nechtěl řešit. „Bylo to tam zatuchlé, nefungující. Zažila jsem situace, kdy se nepracovalo pro dobro klientů. Lékaři se vždycky báli, že přijde do vedení někdo zvenčí. A že se teď vzedmula vlna kritiky, je toho důkazem. Podání výpovědí je manipulace,“ dodala.

Její názor není úplně ojedinělý. Podobně atmosféru líčila i mladá lékařka Hana Miháľová, která v nemocnici pracuje třetím rokem. Popisovala, na co naráží, když se snaží pracovat s klienty jinak, než je zvykem.

„Od několika služebně starších kolegů jsem dostala radu, abych si nedělala zbytečně nepřítele, pokud chci v nemocnici setrvat a zdárně dokončit předatestační přípravu,“ sdělila v prohlášení, které ještě v pondělí viselo na webových stránkách PNKM.

„Nejvíc mě ubíjelo, když jsem byla svědkem ponižování pacientů, bohužel nikterak výjimečný jev. Přístupu, kdy pacient je na obtíž všem, ideálně by měl jenom tupě sedět a zírat do zdi,“ napsala lékařka.

Dnes už její dopis na webu nemocnice není, stejně tak zmizelo prohlášení staniční sestry, která vyjádřila řediteli podporu. Naopak v hromadném prohlášení mladí lékaři mluví o respektu k pacientům, přátelské atmosféře i o podpoře jejich snahy přinést do péče o pacienty něco nového.

„Je to svět za zdí, černá skříňka. Problémy byly už před 35 lety, když jsem v nemocnici pracoval. Nevidím dovnitř, ale je tam spousta zájmů a nedivím se, že to takto vygradovalo,“ naznačil zlínský dětský psychiatr Vítězslav Kouřil.