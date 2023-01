Chci okna bez mříží, devalvují terapii, říká šéf psychiatrické nemocnice

Máte za sebou rok v čele nemocnice. S jakými cíli jste sem nastupoval?

Když jsem nastoupil, měl jsem – a pořád mám – patřičný respekt. Zároveň jsem zjistil, že například transformace sociálních služeb je o kus dál než transformace psychiatrických nemocnic. Právě proces reformy péče o duševní zdraví je něco, o co bych chtěl usilovat.

Co si pod tím představit?

Zjednodušeně řečeno je to o proměně vztahu mezi pacienty a pečujícím personálem, který se má přibližovat a zrovnoprávňovat, o vzniku nových služeb v komunitě, komplementaritě těchto služeb, o multidisciplinárním přístupu a ve výsledku o zotavení klienta. To znamená, že funguje ve spektru sociálních rolí a žije život, který mu dává smysl.