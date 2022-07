V baťovských kulisách vzniká detektivní drama, objeví se v něm i památník

Po schodech přichází skupina mužů v oblecích a mladá těhotná žena. Továrník Alois si právě do vznikajícího slovenského města Svit přijel zkontrolovat, jak pokračuje výstavba a jak se daří přesvědčovat majitele pozemků, aby je prodali a továrna i s městem pod Tatrami se mohla rozšiřovat.

Píše se rok 1937, na Slovensku vzniká po vzoru Zlína nové město a v areálu továrny se objeví tajemný nález.

„Od začátku jsem chtěl točit o 30. letech. Vnímám to jako hezké ticho před bouří, kdy si úspěšní českoslovenští podnikatelé myslí, že svět bude nádherný a že budují něco, co vydrží století. A skutečně mohli dosáhnout celosvětového měřítka. Ale do toho přichází válka,“ vysvětlil Chlupáček.

Zmíněná scéna se odehrává v Památníku Tomáše Bati, další záběry točil štáb s herci v baťovském areálu a v jedné z hal postavil i výrobní linku.

„Tady ve Zlíně jsou nejbohatší exteriéry, jaké najdete. Podobné je to třeba v Chicagu a New Yorku. Ale třeba na Slovensku jsme vůbec nebyli schopní najít nic, co by dobově odpovídalo. Funkcionalistická architektura, ohromné budovy jako Baťův mrakodrap a další v baťovském areálu jsou v takovém měřítku jen tady. I Památník byl zrekonstruovaný bez dobového upgradu, který by to zničil. To se dnes vůbec nevidí, v Čechách a na Slovensku nemají tak zachovalé budovy obdoby,“ okomentoval režisér.

Úsvit je druhým celovečerním filmem sedmadvacetiletého Matěje Chlupáčka, který v roce 2013 debutoval snímkem Bez doteku jako vůbec nejmladší evropský režisér.

Je také zkušeným producentem filmů Hany, Polednice, Stínohra nebo televizní série Terapie. Nový film definoval jako detektivku s hlavní ženskou postavou, která není policistou nebo vyšetřovatelem, ale zatímco všichni ostatní si vytvoří závěry podle toho, co se komu hodí, ona jediná chce vypátrat pravdu.

„Helena se mi hraje skvěle, je to výborně napsaná postava. Je emancipovaná a trochu nabourává dělení rolí, kdy ženy byly sice vedené ke vzdělání, ale spíš v rámci toho, co má žena dělat v rodině, jak se starat o manžela a domácnost,“ naznačila Eliška Křenková, která hraje hlavní roli lékařky a manželky továrníka.

„Baťovský svět pro nás reprezentuje relativně striktní rozdělování toho, co dělají muži, co dělají ženy, kam ženy patří a kam už by patřit neměly. Tím, co Helena objevuje během vyšetřování, postupně rozkrývá genderová témata té doby, postavení ženy ve společnosti, což je stále aktuální otázka,“ doplnil Chlupáček.

Za filmem Úsvit stojí tým českých i zahraničních profesionálů. „Hudbu skládá Simon Goff, držitel ceny Grammy za seriál Černobyl, film barví Natasha Leonnet, která „obarvila“ oscarový La La Land nebo drama The First Man, střihač Pavel Hrdlička je oceněný několika Českými lvy,“ dodala producentka Maja Hamplová.