Slavný velký ateliér na Kudlově ožívá, chce znova přilákat filmaře

Jedinečné prostory brzy budou moci využít produkční společnosti pro natáčení reklam i celovečerních filmů, ale také studenti pro získání praxe.

„Nejcennější věcí, která tady po filmařích zůstala a je ve funkčním stavu, je ochoz. Na něj se dají zavěsit různé rekvizity, světelný park a technika,“ řekl Libor Nemeškal, jeden ze dvou hlavních organizátorů záchranného projektu, filmový střihač a pedagog na Fakultě multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati.

„Je to je velké plus, řada ateliérů v Česku to nenabízí. Auto může vjet přímo do prostoru, vyskladnit techniku a zavěsit ji na ochoz. Doufáme, že se tady brzy zase začne točit,“ dodal.

Takzvaný Velký ateliér vznikl na Kudlově v roce 1936 pod rukama architekta Vladimíra Karfíka. Vznikla tady Cesta do pravěku, Ferda Mravenec nebo Requiem pro panenku. Od 90. let ale budova chátrala a dvojice nadšenců se ji rozhodla zachránit.

„Po složitých dvouletých jednáních se nám ji letos podařilo konečně získat do osobního vlastnictví. Začali jsme s postupnou záchranou, kterou realizujeme z velké části svépomocí. Naším cílem je, aby byl ateliér znovu dostupný nejen filmařům, ale i všem dalším zájemcům nejen o jeho bohatou historii, ale i současnost,“ popsal druhý iniciátor Petr Babinec, režisér a producent v animačním studiu Kouzelná animace.

Budova potřebuje kompletní rekonstrukci. Na nákladné práce požádali majitelé o finanční příspěvek v crowdfundingové sbírce. Potřebné peníze se sice vybrat nepodařilo, ale zájemci mohou projekt stále podpořit koupí vzácných pozůstatků filmové éry, které ve Velkém ateliéru zůstaly.

„Je to trochu oříšek, protože to bude znamenat, že do toho budeme muset jít více s vlastními prostředky. Ale při kampani se ukázalo, že nám fandí různí lidé napříč republikou, a to je pro nás velká psychická podpora,“ líčí Nemeškal.

K sobě domů už pustí filmaře málokdo

Ze svých peněz a s pomocí rodiny, přátel a spolupracovníků už se majitelům podařilo prostory vyklidit, vyčistit a částečně opravit nejnutnější problémy.

Ze tří fází, na které opravu rozdělili, je hotová první. Spočívala v úpravě přístavby hlavní budovy, kde měli filmaři v minulosti zmíněnou světelnou techniku a pracovny. Vzniknou tam kanceláře zlínských společností Kouzelná animace a Bumerang či zázemí pro ateliér s prostorem pro líčení herců. Mělo by tady být i zvukové studio, které ve Zlíně chybí.

Pracuje se také v hlavní budově. „V jednom prostoru stavíme filmové dekorace nejpotřebnějších filmových kulis. V dnešní době už málokdo pustí štáb na dva měsíce do svého domu, do obýváku, dětského pokoje, do kuchyně. V minulosti to byl trend, aby byly kulisy reálné. My je stavíme v ateliéru tak, aby byly připravené a daly se demontovat. Prostor bude jednoduše multifunkční,“ upřesnil Nemeškal.

Později má vzniknout také animační studio pro ženy na mateřské, majitelé chtějí pořádat i animační workshopy a spolupracovat s univerzitou. V poslední fázi plánují zateplení budovy nebo rekonstrukci střechy.