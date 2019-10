Zájem filmařů se vyplácí, ve Zlínském kraji utratí miliony korun

11:26 , aktualizováno 11:26

Do Zlínského kraje míří čím dál více filmových štábů. Za posledních pět let se v něm točilo přes třicet titulů, letos už do regionu zamířilo více než deset štábů. Při natáčení využívají místní firmy, v regionu tak zanechají miliony korun.