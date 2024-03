U nové křižovatky Březnická ve Zlíně se zvlnil chodník, firma ho opraví

Zřejmě proto, jak si zemina pod ní sedala. Někteří lidé na to upozorňovali na sociálních sítích. Město kritiku registruje a počítá s úpravou stavby.

„Nejsme rádi, že zhotovitel něco musí opravit na nové stavbě,“ reagoval náměstek hejtmana přes dopravu Michal Čížek. „Nicméně dehonestovat práci na tak složité a rozsáhlé stavbě kvůli nějaké dílčí reklamaci je také zbytečné. Stavba je v záruce, takže zhotovitel opraví vše, co je potřeba,“ ujistil.

Stavební firma pod chodníkem dělala několikametrový výkop, do něhož pokládala kanalizační potrubí. „Takže se tím vysvětluje, proč to tak sedá,“ zmínil Čížek. „Nemělo by to být, ale dělali to narychlo na zimu s tím, že se to pak případně opraví. Musí chodník rozebrat, zhutnit zeminu a znovu ho položit,“ doplnil.

Oprava křižovatky trvala téměř celý loňský rok a stála 150 milionů korun, z nichž část radnice získala z dotací. Měsíc před koncem roku byla uvedena do zkušebního provozu s tím, že ke kolaudaci dojde v dubnu 2024. A zkušební provoz podle mluvčího magistrátu Tomáše Melzera slouží právě k odstranění případných nedostatků.

Kolaudace bude v dubnu

„Všechna případná poškození se opraví do doby kolaudace stavby, další případné opravy se budou provádět v rámci smluvních záruk,“ upozornil mluvčí.

Na celé investici zbývá dokončit terénní úpravy a výsadbu zeleně, takže okolí křižovatky by pak mělo vypadat lépe. „V jarních měsících bude doděláno vodorovné dopravní značení, které v listopadu z technologických důvodů nešlo plnohodnotně realizovat. Stávající značení je pouze provizorní,“ upřesnil Melzer.

Provoz na dříve nepřehledné křižovatce je dnes plynulejší a bezpečnější. Zejména pro řidiče v Mostní ulici je jednodušší odbočit na hlavní Březnickou ulici. Křižovatka je totiž opatřena semafory. Kolem ní jsou nové chodníky a dvě zastávky městské hromadné dopravy. Upravené a zmenšené je také přilehlé parkoviště.

Zatímco město opravovalo křižovatku, Zlínský kraj se pustil do navazujícího úseku Březnické ulice k zimnímu stadionu. Cesta je zde širší, stejně tak chodník, který vede podél ní.