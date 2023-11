Úleva pro řidiče se blíží. Zlín v předstihu zprovozní důležitou křižovatku

Kvůli tomu byla devět měsíců uzavřená a z Březnické, jež sloužívala jako jeden z hlavních příjezdů do města, se stala pouze jednosměrka od centra. Veškerá omezení skončí ve čtvrtek odpoledne.

Nová křižovatka, jejíž oprava stála 150 milionů korun, je navíc opatřená semafory, v blízkém okolí jsou nové zastávky městské hromadné dopravy, přibyly chodníky, cyklostezky.

„Znovuotevření křižovatky Mostní a Březnická představuje milník v našem několikaletém úsilí o bezpečnější a efektivnější dopravní síť. Věříme, že změny výrazně vylepší podmínky pro všechny účastníky silničního provozu,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Semafory budou provázány se sousední křižovatkou na hlavním tahu městem, aby byl provoz plynulý. Celá křižovatka se posunula trochu výš než původní. Díky semaforům bude snazší odbočování z Mostní ulice na Březnickou, což byla dříve v dopravních špičkách potíž. Nejzásadnější ale je, že Březnická bude konečně volná v obou směrech a řidiči už nebudou muset přijíždět ve směru od Uherského Hradiště do centra Zlína přes Kudlov.

Změn je ale podstatně více. Řidiči nyní můžou odbočit na Mostní ulici, ale daleko po ní nedojedou, musejí z ní brzy odbočit doprava k poliklinice. Výjimku má pouze hromadná doprava. I toto omezení skončí.

„Vznikly inženýrské sítě pod stavbou, nové chodníky, nové parkoviště Březnická a zastávky MHD v ulicích Mostní i Březnická. Stavba také vyřešila vedení cyklostezek a v neposlední řadě úpravu prostoru před Hotelem Zlín i parkoviště Velké kino,“ shrnul náměstek pro dopravu Michal Čížek.

Sousední parkoviště Březnická a pod Velkým kinem se od pátku 1. prosince vracejí do plného provozu. K parkovišti pod kinem se nyní přijíždí odbočkou z Březnické ulice kolem Hotelu Zlín. Nově se tudy bude i vyjíždět s tím, že odsud bude možné odbočit doprava i doleva, tedy nahoru po Březnické. Ze spodního výjezdu, který dříve sloužil jako příjezd, bude možné jet jen doprava.

Stavebním firmám se podařilo křižovatku otevřít dříve, než přepokládaly. Ve smlouvě s městem měly termín, že práce musí od března skončit do desíti měsíců. Zejména díky teplému a suchému podzimnímu počasí to stihly dříve.

„Jsme rádi, že se nám podaří křižovatku otevřít do zkušebního provozu. Je to díky dobré práci stavebních firem, které to zvládly v dřívějším termínu, než bylo ve smlouvě. Podařilo se jim splnit námi původně plánovaný termín,“ těší Korce.

Odpolední špička ve čtvrtek bude bez omezení

To ovšem neznamená, že práce končí. Křižovatka bude zatím spuštěná pouze do zkušebního provozu. Některé činnosti se protáhnou ještě do jara příštího roku, kdy bude také kolaudace. Ovšem na silniční provoz už to nebude mít velký vliv. Musí se například ještě vysázet zeleň a udělat plastové vodorovné značení na vozovce, což za aktuálních klimatických podmínek možné není. Proto se zatím nastříká bílou barvou. Křižovatka by se měla otevřít i s funkčními semafory ve čtvrtek po poledni, aby byla pro odpolední dopravní špičku bez omezení.

Zatímco město opravovalo křižovatku, Zlínský kraj navazující úsek Březnické ulice k zimnímu stadionu. Ten taky stihl práce včas. Cesta je o něco širší než dříve, stejně tak chodník, který vede podél ní, což uvítají zejména fanoušci hokeje.

Poblíž stadionu je v obou směrech i nová zastávka hromadné dopravy (Zimní stadion), další přibyla hned u křižovatky v Mostní ulici (Univerzitní park). Autobusy a trolejbusy na nich začnou zastavovat v pátek. To se také obnoví provoz na autobusové lince 32, která jezdí do čtvrti U Majáku a na znamení bude nově zastavovat u stadionu.

„Tato nová zastávka zkrátí docházkové vzdálenosti k MHD zejména obyvatelům lokality Nad Ovčírnou a rovněž návštěvníkům zimního stadionu,“ podotkl mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota.

Na zastávce Univerzitní park budou muset lidé ve směru do centra nastupovat. Nebude to už totiž možné na točně pod halou, kde cestující z vozů pouze vystoupí. Novou zastávku budou využívat trolejbusy linek 4 a 5 při jízdě na Podhoří a zpět, dále linky 1, 11, 12, 90 a vybrané spoje linek 13 a 14.