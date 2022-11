Záchranka prodávala sanitky za pár desítek tisíc, posudky zkoumá policie

Že se o vozy Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS) zajímá policie, potvrdil i ředitel záchranky Josef Valenta. Podle něj jde o přečin nepravdivého znaleckého posudku a navádění k němu. „Je to i pro mne nepříjemná situace,“ řekl.

Zdravotnická záchranná služba je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a podle hejtmana Radima Holiše policii zajímá prodej vyřazeného majetku až do roku 2018. Cena, za kterou zájemci mohli sanitky koupit, mohla být dlouhodobě podhodnocená.

Například na podzim 2018 nabídla ZZS veřejnosti devět sanitek. Podle registru smluv vozidlo VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008 s pořizovací cenou bezmála dva miliony korun a najetými 362 tisíci kilometry prodala po deseti letech užívání za 90 tisíc korun. Stejný typ vozu ze stejného roku, ale více ojetý, se v dnešní době dá na bazaru sehnat třeba za 150 tisíc.

Podle Valenty, který ZZS řídí od roku 2012, se to ale nedá srovnávat. „Naše sanitky jsou dlouhodobě extrémně zatížené jízdou ve stylu brzda–plyn. Ty nejstarší jsou v závěru služby využívány pro výcvik řidičů na terénním i silničním polygonu. Zcela jistě nelze srovnávat cenu ojetého dodávkového vozidla s cenou sanitky po osmi letech na záchrance,“ zdůraznil.

Nicméně i vůz, který také sloužil záchranářům, ale má oproti zmíněnému najeto téměř o 100 tisíc kilometrů více a je o tři roky starší, nabízí inzerent na internetu za 120 tisíc.

Případem se zabývá i zlínské hejtmanství

Během let 2019 až 2021 prodala záchranka dohromady 17 vozů. Pořizovací cena jedné sanitky se pohybuje mezi dvěma až třemi miliony a do její údržby se během let investují až stovky tisíc korun.

Řada smluv s novými majiteli se ale v registru najít nedá, což může znamenat, že prodejní cena některých ojetých sanitek nepřesáhla 50 tisíc korun. To je hranice, od které společnosti musejí ze zákona smlouvy zveřejňovat.

V registru není ani smlouva se synem ředitele ZZS z loňského roku. „Splnil stanovené podmínky prodeje jako všichni ostatní,“ reagoval Valenta.

Kompletní historii pořizování a vyřazování sanitek chce znát nejen policie, ale i krajští zastupitelé a podklady prověří i hejtmanství.

„Chceme vědět, na základě jakých dokladů a nastavení může záchranka sanitky prodávat,“ prohlásil Holiš. „Zatím neděláme soudy. Ale už z prvního šetření víme, že změny nastaly po změně zakládací listiny v roce 2019. Zajímá nás proč. A také víme, že bychom dokázali majetek prodat jednodušeji, bezpečněji a otevřeněji přes otevřené aukce,“ řekl.

Praxe je většinou taková, že sanitky slouží osm let. Nejdříve na výjezdové základně, kde mají největší zátěž. Po čtyřech letech se přesunou jinam a v posledních dvou letech slouží jako rezerva pro případ havárie jiných. Pak záchranka předá na krajský úřad kompletní informaci o stavu vozů a nabídne je ostatním krajským organizacím. Zájem ale většinou není.

Najít znalce je komplikované, říká ředitel

Pak musí krajští radní schválit vyřazení těchto vozů z majetku a záchranka si zajistí posudek soudního znalce. Cena, kterou znalec určí, znamená minimální prodejní cenu.

„Najít znalce je ale komplikace,“ upozornil Valenta. „Hodně nás to brzdilo, některé posudky byly dříve nekvalitní, byly odevzdané pozdě. Proto jsme hledali jiného. Našli jsme takového, který má zkušenosti s oceňováním sanitek. Měl přístup ke všem dostupným informacím potřebným pro objektivní stanovení ceny,“ poznamenal.

Kraj chce zkontrolovat i to, jestli smlouvy na servisování a opravy sanitek byly správně vysoutěžené. Poslední veřejnou zakázku na další čtyři roky vyhlásila záchranka na konci roku 2019. Přihlásila se do ní jako jediná stejná firma, která už opravuje záchranářské vozy od roku 2017. Za rok 2020 šlo podle portálu veřejných zakázek o opravy v hodnotě téměř 3,8 milionu korun, za loňský rovněž.

ZZS Zlínského kraje provozuje dohromady 82 vozidel, z toho 48 sanitek slouží pro přepravu pacientů, 13 používají lékaři, ostatní slouží pro zvládání mimořádných událostí nebo zajištění provozu. Auta se pravidelně obměňují.

Třeba na začátku roku 2011 koupila čtyři nové sanitky Volkswagen Transporter T5 s kufrovou nástavbou za 11 milionů korun. V letech 2013 a 2014 nakoupila 12 nových sanitek Volkswagen T5 4 Motion a tři vozy Škoda Yeti. V roce 2015 pořídila dalších 18 vozidel Volkswagen Transporter T5 za 60 milionů korun.

Loni v březnu posílila vozový park o čtyři sanitky, speciální vozidlo pro zvládnutí mimořádných událostí a automobil pro úsek krizové připravenosti. Jejich pořízení vyšlo na 20 milionů korun.