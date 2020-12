Dárkem můžou být knížky o baťovcích v Singapuru i zaniklých hospodách

Baťa na všech kontinentech

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila publikaci, která udělá radost cestovatelům a zájemcům o historii slavné obuvnické firmy. Tým badatelů a historiků univerzity se vydal na tři kontinenty a pět let hledal v archivech mnoha zemí. Do Česka díky tomu přivezli nová fakta i fotky týkající se společnosti Baťa. Kniha nabízí přes 400 fotografií, spoustu map a tabulek.

„Je to první ucelený příběh firemního počínání od jejího založení v roce 1894 po dalších sto let napříč světem. Může být dobrým pomocníkem pro každého, kdo hledá spolehlivý zdroj informací,“ uvedl historik a jeden z autorů publikace Zdeněk Pokluda.

Pátrání po Silvestrovi

Kniha Jana Beránka s podtitulem Válečné osudy baťovců v Singapuru vznikala tři roky. Autor během nich pátral po svém prastrýci Silvestru Němcovi, který jako mladý muž nastoupil před druhou světovou válkou do firmy Baťa a následně byl jako prodavač-pedikér vybrán pro práci v pobočce v Singapuru. Tam také v roce 1942 zemřel při obraně země před japonskou invazí.

Okolnosti jeho smrti se ale rodina nedozvěděla. Beránek vypráví o pátrání po prastrýcově osudu s téměř detektivní zápletkou. Přibližuje také život komunity Čechoslováků, kteří se tehdy v Singapuru sešli a které válečné události rozptýlily po různých částech světa. Kniha je bohatě doplněná historickými i současnými fotografiemi.

Drobničky aneb vyprávění ze Slovácka

Známý folklorista Miloslav Hrdý vydal soubor lidových vyprávění ze života našich předků na Slovácku. Čtenář v nich najde příběhy a pojednání o strašidlech a různých figurkách slováckých obcí, jako jsou Kudlovice, Sušice, Jalubí, Traplice, Modrá, Velehrad, Babice, Spytihněv nebo Huštěnovice.

Autor zachytil události, které se odehrály mezi lety 1850 až 1950, a při psaní vycházel z obecních i rodinných kronik, které měl možnost v 70. a 80. letech vidět.

„Navštívil jsem také mnoho lidí, o nichž bylo známo, že jsou dobrými zpěváky, muzikanty, vypravěči a organizátory lidových zábav. Natočil jsem řadu drobných vyprávění, často literárních útvarů, jež tvoří základ Drobniček,“ popsal Hrdý. Sbírka má více než 200 příspěvků.

Vsetín v době okupace

Muzeum regionu Valašsko vydalo novou publikaci, která se věnuje historii města v období okupace. Autory jsou pracovníci muzea Pavel Mašláň a Dalibor Janiš.

První část je věnovaná vývoji Zbrojovky Vsetín, kterou prošli rodiče i prarodiče dnešních obyvatel regionu. Podnik byl jedním z nejznámějších výrobců ve svém oboru. Hlavní část publikace přibližuje nacistickou okupaci, odboj a osvobození Vsetína a zpracoval ji historik Ladislav Baletka.

„Témata, která jsou ve stručnosti popsána, udrží čtenářovu pozornost a lze si zapamatovat i některá zajímavá data, na která může být nejeden obyvatel hrdý,“ doplnil Mašláň.

Lilly, letí rogalo!

Zlínský básník Jaroslav Kovanda udělá svou novou knihou radost celé rodině. Hravé a rozverné básničky, které tvoří na svých pravidelných procházkách starý muž se svým psem Lilly, střídají komiksové obrázky.

Verše jsou o tom, co je ten den cestou potkalo. Jednou o slimákovi, jednou o pulcích v louži, o rudých třešních v korunách stromů nad hlavou nebo o rogalu letícím vysoko nad nimi. Básně jsou také o lásce k přírodě a o malých zázracích, které „s pomocí slov“ člověk denně prožívá.

Zaniklé příběhy podhostýnských pohostinství

Některé už zanikly úplně, jiné změnily nejen název, ale i provozovatele a s ním i atmosféru. Dalibor Zela, milovník hospod z Bystřice pod Hostýnem, sepsal příběhy z těchto už neexistujících hospůdek, restaurací, bufetů, penzionů, stánků, občerstvení a jiných pohostinských zařízení v podhostýnském regionu. Lidé mohou při jejich čtení zavzpomínat na místa, která kdysi navštívili, míjeli nebo s nimi mají spojené osobní příběhy a zážitky.

Navždy nebo jen na chvíli?

Akademická malířka Šárka Šišková vydala v letošním roce další knihu, která volně navazuje na první román nazvaný A co láska? V nové publikaci vypráví znovu příběh hrdinů z hereckého a uměleckého prostředí, které si čtenáři oblíbili v předchozí knize. Přesto jde o samostatný příběh.

Herec

Zpěvačce Lucii Bílé se kdysi stala zvláštní příhoda, kterou nyní zachycuje kniha Herec. Příběh s detektivní zápletkou o herecké hvězdě, jejíž život obrátí naruby chatování s neznámou osobou, napsal herec Slováckého divadla Josef Kubáník. „Byl jsem překvapený, že tak fascinující námět ještě nikdo nezpracoval,“ prohlásil Kubáník.

Hlavním hrdinou je Jan – známý, obletovaný, slávou zkažený i unavený herec. Když mu do telefonu omylem přijde esemeska z neznámého čísla, využije toho k nezávaznému povídání. Konverzace s bystrou a vtipnou Martinou se ale brzy změní v napínavou psychologickou šarádu. Autor vypráví příběh formou deníkových zápisků a esemesek.

50 let příběhů – Barum Czech Rally Zlín

Vyhlášená zlínská soutěž slaví půl století. Organizátoři, kteří letošní ročník museli kvůli koronaviru zrušit, se proto pustili nejen do přípravy příštího ročníku, ale i tvorby knihy k významnému jubileu. Jedná se o sumář uplynulých padesáti let závodu.

„Práce na knize začaly již začátkem roku, avšak byly to jen prvotní nástřely,“ sdělil ředitel Barumky Miloslav Regner. „Bohužel přišlo, co přišlo, najednou bylo vše jinak a my hledali, jak rally zachránit. Naše kniha tedy musela jít stranou. Práce jsme obnovili až v posledních několika měsících, aby byla připravena k distribuci fanouškům pod stromeček.“

Covidiáni

Bývalý mistr republiky v automobilových soutěžích Petr Poulík, který žije v Bělově, napsal už svou sedmou knihu. Její titul Covidiáni odkazuje na současnou epidemii koronaviru, ale odehrává se až v roce 2053.

Zamýšlí se nad tím, jaká bude generace, která se narodila nebo vyrostla v současnosti, a přináší svou vizi toho, jak bude vypadat svět za nějakých třicet let. „Bude tato generace ochotna vzdát se své svobody pod záminkou bezpečí či ochrany zdraví?“ ptá se autor.