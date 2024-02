Za deset let budou v Otrokovicích nové byty, opravený Baťov i obnovený park

„Vytvořili jsme dlouhodobou strategii rozvoje Otrokovic, která si klade ambiciózní cíle,“ uvedla starostka Hana Večerková.

Jednou z klíčových oblastí je doprava. Nová cyklostezka má propojit otrokovickou část Kvítkovice s Malenovicemi a Napajedly. Vznikne nové silniční napojení sídliště Trávníky ve směru do Zlína či Smetanovy ulice na dálniční přivaděč a úpravy se dočká křižovatka ulic Nadjezd a Komenského na okraji města při výjezdu na Tlumačov.

O poslední zmíněnou věc radnice usiluje dlouhodobě, teď se návrh dostává do finální fáze. Část vozovky v křižovatce se zbrousí, aby byla nižší a přehlednější. Vyměněny budou semafory a jejich provoz se změní tak, aby zde nedocházelo k nehodám. Tato zásadní dopravní akce se má rozjet v roce 2025.

Ve stejném roce chce město zrekultivovat park u Společenského domu na Baťově. „Pokud získáme dotaci, rekonstrukce by mohla být velkolepější. Primárně je zaměřena na obnovu zeleně, kterou bychom chtěli uvést do původního baťovského stylu. Pročistíme plochu od nepůvodních druhů dřevin,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje města Erik Štábl.

Kromě dalších úprav má být ve střední části parku nový vodní prvek, který navrhl zlínský architekt Ivan Bergmann. „Šlo by o delší úzký vodní pruh, podél něhož by byly lavičky. Osvěžil by prostor a pěkně by se v něm z jistého úhlu zrcadlil Společenský dům,“ upřesnil Štábl.

Bytový dům vznikne už letos

Plán pro rok 2025 počítá také s revitalizací celé čtvrti Baťov, kde by se zavedly zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Obnovily by se cesty, chodníky a přibyla parkovací místa. Zatím není jasné, kolik jich bude. „Slíbili jsme, že to probereme s občany, abychom náš záměr mohli měnit i podle jejich požadavků,“ řekl Štábl.

O rok později se může změnit náves v Kvítkovicích a částečně i tamější dopravní řešení nebo zeleň. Revitalizovat se mají panelová sídliště a v parku před poliklinikou by v roce 2026 mělo současné staré hřiště nahradit multifunkční. „Souběžně by se tam dělala úprava vodního prvku i zeleně,“ zmínil Štábl.

Město také průběžně upravuje sportovní areál na Trávníkách, kde plánuje postavit novou budovu jako zázemí pro sportovce. Pokračovat bude i v revitalizaci rekreačního areálu Štěrkoviště, kde už dělá opevnění břehů a následně obnoví chodníky, cyklostezky a zpevněné plochy. Chce rovněž budovat zelené pásy, což jsou plochy se stromy, které mají izolovat dálnici nebo průmyslové areály od obytné zástavby. Dělá je již nyní u hřbitova v Kvítkovicích, opodál totiž vede dálniční obchvat města. A kvůli dálnici také u sídliště Horní Střed a Čechovy ulice.

„Plochy už nám došly a postupně se snažíme hledat nové, kde můžeme zeleň doplňovat,“ popsal Štábl.

Podstatným bodem strategického plánu je výstavba bytových domů. Letos se počítá se zahájením výstavby bytového domu v Hložkově ulici, kde bude deset bytů. Hotový má být v roce 2025. V polovině příštího roku se rozjedou práce na třech bytových domech Nové Hurdisky, kde bude 42 jednotek. Konec je naplánovaný na jaro 2026. Město také připravuje k výstavbě lokalitu Laziště a plánuje i další. Také v Otrokovicích je patrný nedostatek bydlení.

„Města nevytvářejí konkurenční prostředí, protože nestaví a nemají byty k pronájmu. Trh si tak stanoví komerční nájem, který se odvíjí od výše hypoték,“ přiblížila Večerková. „Právě proto, abychom lidem nabídli jinou alternativu než developer, který se snaží zhodnotit svoji investici, jim chceme poskytnout přívětivější cenu,“ doplnila.

Další projekty se týkají nových prostor hasičské zbrojnice v Kvítkovicích, přístavby budovy zařízení Senior, protipovodňových opatření u sídla technických služeb na Baťově nebo modernizace odborných učeben a kabinetů. Do škol chce v následujících letech město investovat skoro 40 milionů korun.

„Na školách dojde k modernizaci multimediálních, přírodopisných a jazykových učeben,“ naznačila vedoucí odboru školství a kultury Barbora Galatík Šopíková. „Projekt myslí i na revitalizaci dílen na ZŠ T. G. Masaryka a rekonstrukci školního hřiště na ZŠ Mánesova,“ dodala.