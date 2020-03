V Holešově upraví přetíženou křižovatku, časem vznikne kruhový objezd

Lokalita v blízkosti areálu bývalého cukrovaru, kde se kříží silnice směrem na Hulín s odbočkou na Zahnašovice, patří k místům, které řidiči nemají v oblibě.

Ve špičkách se ze směru od průmyslové zóny a Zahnašovic tvoří velké kolony, jež někdy dosahují až k železničnímu přejezdu. Město proto ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) dohodlo, že zde vznikne nové vodorovné dopravní značení.

„Půjde především o nový odbočovací pruh pro řidiče, kteří jedou směrem od centra a odbočují k Zahnašovicím. Situaci na křižovatce by to mělo zpřehlednit a zklidnit,“ poznamenal šéf ŘSZK Bronislav Malý.

Značení tu přibude letos na jaře, jedná se ale jen o první krok. V budoucnu se totiž křižovatka promění v rondel.

„Město Holešov připravuje vybudování kruhové křižovatky ve Všetulích směrem na Zahnašovice několik let. Na své náklady nechalo zpracovat projektovou dokumentaci a nyní se řeší majetkoprávní vztahy a související umístění ve vztahu k územnímu plánu,“ uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Za jak dlouho tu objezd vznikne, dosud není jasné, problémy s pozemky řeší radnice už několik let. „Je to složitá situace, nicméně ji musíme dotáhnout. Úprava značení sice pomůže tomu, aby auta na hlavním tahu mohla plynuleji projíždět, ale situaci řidičů přijíždějícím od Zahnašovic to nevyřeší,“ doplnil starosta.

Podle něj by nejvíce prospělo vybudování úseku dálnice D49 v regionu, což by z centra města odklonilo zejména tranzitní dopravu. Stavba dálnice však zatím vázne.

Na průtahu městem má Holešov už čtyři kruhové objezdy, další je na náměstí a směrem na Bořenovice, kde je zatím provizorní okružní křižovatka udělaná za pomoci betonových panelů.

Město se při plánování dopravních projektů nově řídí generelem dopravy, který si zadalo loni. „Generel nabídne městu další možnosti, jak zlepšit dopravu ve městě, nejen automobilovou, ale i cyklistickou a pěší,“ upřesnil místostarosta Pavel Karhan.