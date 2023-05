Klasický tělocvik, nebo jóga? Maturanti v Holešově měli na výběr a jsou nadšení

Ze školní šatny vyrážejí ve sportovním a se cvičební podložkou přes rameno. Do Jóga sálu Holešov to mají jen pár minut chůze. I proto se zapojení jógy do školního tělocviku jeví jako naprostá samozřejmost. A studenty doslova nadchlo.

„Je to pohyb, který mi dává smysl. Chtěl jsem to vyzkoušet, ale sám od sebe jsem se k tomu nedostal,“ vypráví cestou Tomáš.

Se svými spolužáky zrovna šel na poslední hodinu tělocviku, pak už se budou plně soustředit na maturitu. Józe se ale věnovali celý uplynulý školní rok.

„Ve čtvrtém ročníku mají dost učení a starostí se zkouškami, proto jsme jógu v tělocviku směřovali právě sem. Aby se naučili, jak se zklidnit, soustředit sami na sebe,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Miriam Kuczmanová.

Studenti měli na výběr mezi klasickým tělocvikem a jógou. A jejich zájem pedagogy překvapil. Ve skupině se sešli mladí lidé s podobným názorem, jaký vyjádřil Tomáš: o józe uvažovali už dřív, ale sami by k ní zřejmě cestu nenašli.

„Neměla jsem odvahu jít na lekci. Teď jógu cvičím a našla jsem se v ní. Uvědomila jsem si, že musím být k sobě ohleduplná a to, že nejsem dokonalá, je úplně v pořádku,“ popisuje studentka Natálie.

„Takový tělocvik je o dost klidnější. Člověk navíc celou hodinu nemusí přemýšlet nad okolním světem, maturitou a může se soustředit jen na sebe,“ doplnila Klára. „V maturitním ročníku je to opravdu ideální,“ souhlasí Stanislav.

Pilotní projekt už škola ukončila. Tento ročník ověřil, že nápad má smysl a studenty baví. Aby jej mohli nabídnout dalším maturantům, musí znovu zajistit financování.

Jóga sál v Holešově funguje čtvrtým rokem a studentům teď patřil každé čtvrteční dopoledne. Shodli se, že v tomto případě tvoří prostředí velkou část úspěchu. Oproti školní tělocvičně se liší prakticky vším. Je menší, světlo sem dopadá světlíky ve stropě, a i když jde o téměř prázdný prostor, není v něm ozvěna. Atmosféru podtrhuje tichá hudba a v závěru školního roku i fakt, že se skupina dokáže pohybovat jako jeden celek. „Mám z toho dobrý pocit,“ říká Tomáš.

Hodiny vedou profesionální lektorky. „Ze spolupráce se školou mám radost. Snažím se dostat jógu k dětem a mladým lidem, aby s ní vyrůstali,“ poznamenala majitelka sálu Alena Šiblová. Zkušenosti má i s vedením nejmenších dětí, které chodí cvičit s rodiči, a nabídky směřuje i do škol základních.