Zlín a Otrokovice výrazně zdraží MHD. Bylo to nezbytné, hájí krok politici

Zdražování městské hromadné dopravy se ve Zlíně a v Otrokovicích řešilo už před loňskými komunálními volbami, tehdy k tomu ještě nedošlo. Zastupitelé obou měst ale teď změnu ceny odsouhlasili. A po dlouhých dvanácti letech poměrně výraznou.

Zdražení přijde od začátku září. Nejlevnější lístek už nebude stát 12, ale 18 korun, tedy o polovinu víc. Plusem je, že jeho doba platnosti se prodlouží z 20 na 30 minut a bude přestupný. Současný lístek za 18 korun se zdraží o 6 korun, avšak nově bude platit hodinu, tedy o 10 minut déle. Zlevněný lístek vyjde místo 9 na 12 korun. Časové jízdné stoupne v průměru o 30 procent, takže nejvyužívanější měsíční občanský kupon podraží z 380 na 490 korun.

„Úprava cen jízdného je nezbytná, neboť od posledního zvýšení v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladů souvisejících s provozováním MHD,“ zmínil zlínský primátor Jiří Korec (ANO). „Snažili jsme se při zdražení jednotlivých druhů jízdného vždy zároveň dát i něco navíc. Proto je nejlevnější lístek přestupný a na delší dobu, junior pasy až do 26 let, zatímco senior pasy jsou již od 65 let a časové kupony jsou zdraženy procentuálně nejméně,“ upřesnil.

Oba zmíněné pasy dnes stojí 330 a stát budou 600 korun. Junior pasy dosud platí jen pro žáky s povinnou školní docházkou (tedy zhruba do 15 let), nově ale bude muset mít jejich žadatel trvalé bydliště ve Zlíně, Otrokovicích či v obci, s níž má dopravní podnik smlouvu. Nedosáhne na ně tak řada vysokoškolských studentů, včetně těch zahraničních, kteří by to uvítali. Senior pasy jsou dnes dostupné až od 70 let a budou bez nutnosti trvalého bydliště.

Novinkou je zavedení pasu za stejnou cenu také pro zákonného zástupce s trvalým bydlištěm na rodičovské či mateřské dovolené.

Jízdné se neměnilo 12 let, ztráty rostou

Při jednání o zdražování zvítězilo mezi zastupiteli ekonomické hledisko.

„Výnos ze zdražení není něco, co by nám sanovalo provoz dopravního podniku, ale chceme zvýšit participaci občanů na jeho provozu. Náklady na něj jsou vyšší,“ nastínil ekonomický náměstek Miroslav Chalánek (ODS).

Zatímco jízdné se neměnilo 12 let, náklady města na pokrytí ztráty dopravního podniku stále rostou. Jestliže v roce 2020 byly 174 milionů, loni 203, letos už to má být přes 261 milionů korun. Ročně je to zhruba 10 procent výdajů městského rozpočtu. Jen náklady na elektrickou energii se za posledních pár let zvedly ze zhruba 17 milionů na 50 milionů korun. Zastupitelé se navíc už dříve dohodli, že podpora dopravního podniku nepřesáhne 150 milionů korun.

„Bere to 10 procent našeho rozpočtu, a když odečteme mandatorní výdaje, podíl je ještě mnohem vyšší. Budeme muset do budoucna přemýšlet o tom, jak s tím dál. V této výši je to pro město dlouhodobě neudržitelné,“ míní opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Když chtěl Zlín jízdné zdražovat, Otrokovice byly nejdříve proti. Zejména proto, že lístek na 20 minut za 12 korun byl pro tamní obyvatele dostačující. Nakonec ale souhlasily. „Nechtěli jsme zdražovat, ale teď je to o tom, že se náklady na MHD neustále navyšují, a pokud chceme zachovat její kvalitu a chceme dál být ve stejné společnosti se Zlínem, jako že chceme, dohodli jsme se na takovém kompromisu,“ zmínila otrokovická starostka Hana Večerková (ANO).

Zlíňanům se zdražují i další poplatky

Příspěvek Otrokovic do dopravního podniku vzrostl za poslední dva roky

z 18 na 23 milionů korun. Zlín má v podniku 87 procent, Otrokovice 13, hlasovací práva však mají rozděleny napůl.

Pro obyvatele Zlína to ale znamená další letošní zdražování: stoupl jim už poplatek za svoz odpadu z 600 na 900 korun, téměř o čtvrtinu se zvedla cena vody a nově také daň z nemovitosti. „Zapadá to do mozaiky zdražování. Chceme nakládat na bedra občanů všechny věci, které souvisejí se současnou ekonomickou situací,“ ohradil se proti zdražování opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD).

Opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN) má zase pochybnosti o tom, zda je správně, že byl zrušen lístek na 20 minut. Podle Korce se Zlín a Otrokovice shodly na tom, že nejlevnější bude za 18 korun a nakonec i na jeho platnosti na půl hodiny. Zdražení městské hromadné dopravy však může mít na některé lidi tak zásadní dopad, že ji přestanou využívat. Podle odhadů to může být 5 procent cestujících. Přitom jejich počet se po omezeních způsobených koronavirem vrátil už téměř na původní počty.

„Pravděpodobně to někoho odradí,“ připustila Večerková. „Chceme lidem říci, ať jezdí MHD dál, ale upozorňujeme na to, že to něco stojí. Snižujeme provozní ztrátu, není to zatažení na ruční brzdu,“ vzkázal Korec.

Zdražení by mělo přinést do rozpočtu dopravního podniku minimálně 10 milionů ročně.