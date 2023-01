Zlín plánuje zrušit nejlevnější jízdenku MHD. Není to zdražení, tvrdí

Vedení zlínské radnice zvažuje, že by nepřestupní lístek na 20 minut jízdy bez náhrady zrušilo. Nejlevnější by pak byla přestupní jízdenka za 15 korun na půl hodiny. Důvody jsou zejména ekonomické. „Potřebujeme vědět, co by to znamenalo, jaký finanční přínos by to mělo a jestli to vůbec dává smysl,“ upozornil primátor Jiří Korec (ANO). „Pokud to nebude částka v milionech, nemá smysl to řešit.“

Diskuse o zdražování jízdného v MHD se vedla už předloni. Nedošlo na něj s tím, že se tak může stát letos. To zatím nenastalo, aktuálně je však reálné zrušení nejlevnějšího lístku.

„Když se zruší, bude to bez náhrady,“ předestřel Korec. „Pokud by však někdo měl dvanáctikorunové lístky nakoupené, zůstaly by přechodnou dobu v platnosti, třeba půl roku.“

Městská rada by měla od dopravního podniku do konce ledna dostat potřebné podklady, na jejichž základě se rozhodne. Ročně se prodá zhruba 2,3 milionu jízdenek za 12 korun. „Čekáme na podklady. Ve hře je několik variant,“ naznačil náměstek primátora Michal Čížek (ANO), který má dopravu v kompetenci.

„Je potřeba si říci, jestli není na místě celkové zdražení jízdného,“ míní ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Letos nás čeká debata o tom, kdy by to mělo být. Na inflační tlaky je třeba reagovat a přizpůsobit ceny novým ekonomickým podmínkám.“

Když město před rokem zdražování odmítlo, odůvodnilo to i tím, že nechce lidem bránit, aby se vrátili do MHD, kterou kvůli koronaviru opustili. Podle Chalánka by to ale bylo už na místě.

Město letos pošle dopravnímu podniku zhruba 180 milionů korun, což je o téměř 20 milionů více než loni. „Pokud chceme zachovat rozsah a kvalitu služeb, bez reakce na současnou ekonomickou situaci to nepůjde,“ zdůraznil Chalánek.

Ve Zlíně letos zdražuje teplo, voda i odpady

Další členové koalice, KDU-ČSL a Piráti, před volbami říkali, že jsou proti zdražování. „Zrušení dvanáctikorunového lístku není zdražování, dokážu si to představit. Je také potřeba vědět, zda zrušení tohoto lístku nezpůsobí odliv cestujících,“ reagoval náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

„Protože je to nepřestupní jízdenka na kratší trasy, tak to nezavrhujeme, ale zdražení v současné chvíli odmítáme,“ poznamenal radní Jiří Robenek (Piráti).

Ve Zlíně se od letošního roku zdražuje teplo a voda téměř o čtvrtinu, o třetinu svoz odpadu. Nahoru jdou ceny energií i potravin.

„Jsme přesvědčeni, že by rozhodnutí měl předcházet průzkum pohybu cestujících v tomto segmentu, na jehož základě město vyhodnotí, zda má smysl podobný experiment spustit a zatěžovat v této nelehké době občany dalším zdražováním,“ uvedl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Podle něj ale ekonomická situace městu nedovolí současnou cenu jízdného udržet. „Nevypadá to na nějaké opatření, které by bylo přímo protisociální. Na jednu stranu město musí reagovat na zvyšující se náklady, na druhou stranu bude SPD hlídat, aby opatření nedopadla nadměrným způsobem na občany,“ vzkázal zastupitel ze SPD Pavel Sekula.

Otrokovice změnu zřejmě nepodpoří

Pokud by se koalice dohodla na zrušení nejlevnějšího lístku, museli by to schválit zastupitelé. A nejen ti zlínští, ale i otrokovičtí. Otrokovice jsou totiž spolumajitelem dopravního podniku. Se Zlínem mají rozhodovací pravomoce rozděleny na poloviny, přestože vlastní výrazně menší majetkový podíl.

„Bavíme se o tom na radě a přijde mi, že taháme lidem z kapes i nitě a že je můžeme nahnat zpátky do aut,“ sdělil otrokovický místostarosta Ondřej Wilczynski (ANO).

Pro zrušení dvanáctikorunové jízdenky by jako zástupce města nehlasoval. Podle něj by to nebylo spravedlivé vůči lidem v Otrokovicích, kteří dojedou z jednoho konce města na druhý za 20 minut, což ve Zlíně neplatí. „A finanční efekt by byl jako kapka v moři,“ myslí si místostarosta Wilczynski.

Pokud by zrušení jízdenky přes zastupitelstva měst nakonec prošlo, realitou by se stalo na jaře. Další změny můžou podle Korce nastat od příštího roku, pokud by se městská hromadná doprava připojila ke krajské integrované dopravě. Pak by se sladil městský a krajský tarif, což by se zřejmě projevilo i v cenách, jež by šly nahoru.

Lidé by také mohli platit jedním dokladem v linkových autobusech i zlínských trolejbusech s možností nakupovat výhodnější časové kupony. Do systému integrace se má letos připojit MHD ve Vsetíně, Kroměříži a kompletně i v Uherském Hradišti, kde s tím začali už loni.