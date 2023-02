Autobusy a vlaky na Zlínsku vozí rekordní počty lidí, loni jich bylo 21 milionů

„Jsme příjemně překvapeni. Za celý loňský rok byl nárůst cestujících o 27 procent,“ pochvaluje si Martin Štětkář, jednatel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje). „Nejsilnější byl příchod léta, zejména březen, a podzimní měsíce říjen a listopad.“

Počty cestujících v minulých letech ovlivnila omezení spojená s koronavirem, což se projevilo ještě na začátku loňského roku. Pak se lidé začali vracet do veřejné dopravy. Loni v březnu se svezlo linkovými autobusy a regionálními vlaky přes dva miliony lidí (v roce 2021 to bylo 845 tisíc lidí), což mohlo být podle Štětkáře způsobeno i tím, že prudce vzrostly ceny pohonných hmot. Na podzim zase počty cestujících o půl milionu rozšířili z velké části školáci, kteří si kupovali časové kupony, jež byly zavedeny v červenci.

Například dopravce Arriva, který jezdí na Zlínsku, v roce 2021 v kraji přepravil v autobusech 2,4 milionu cestujících.

„V loňském roce jejich počet stoupl o 34 procent na 3 miliony a 200 tisíc. Cestující napříč republikou se už druhým rokem do veřejné dopravy vracejí,“ hlásil mluvčí Arrivy Jan Holub.

„Počty cestujících jsou podobné jako na předcovidové úrovni,“ poznamenal mluvčí Z-Group bus Miroslav Slaný. Na Kroměřížsku loni firma Krodos bus, jež je součástí Z-Group bus, přepravila 3,5 milionu cestujících, což je o zhruba milion více než v roce předešlém a nárůst dokonce o 40 procent.

České dráhy loni přepravily 157 milionů cestujících, což je zhruba o třetinu více než předloni.

„Tam, kde jsme uplynulé dva roky nasadili moderní soupravy nebo se významně zkrátily cestovní časy, se cestující vracejí do vlaků rychleji,“ nastínil ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Státní dopravce od roku 2025 nasadí na trati z Přerova do Břeclavi pět nových elektrických jednotek RegioPanter. Na trať mezi Otrokovicemi a Vizovicemi se vrátí soupravy RegioShark.

Auty jezdí stále hodně obyvatel

Zlínský kraj od letošního února zavedl čtvrtletní a roční časové kupony, od loňska to byly týdenní a měsíční. „Každé zlepšení dopravní obslužnosti nám láká další cestující,“ uvědomuje si Štětkář. „Můžeme to ovlivnit i marketingem.“

Chtěl by, aby více lidí nechalo auto doma a využilo autobus nebo vlak. Třeba i proto, že když často jezdí ve vozech sami, doprava bývá na některých místech kraje včetně Zlína ve šičkách příliš hustá.

„Potenciál růstu ještě máme,“ nepochybuje. „Lidí, kteří jezdí auty, je stále hodně. Byl bych spokojený, kdyby počty cestujících každý rok narostly o zhruba pět procent. Bude to ale záležet i na ekonomických vlivech,“ doplnil. Pokud pohonné hmoty výrazně podraží, může to být i přes deset procent.

I proto, aby lidi neodlákal, kraj nakonec od letoška nezdražoval jízdné. Loni se cena měnila dvakrát. Počty cestujících pro hejtmanství znamenají i finanční příjmy, neboť tržby z jízdného jdou na základě smluv s dopravci přímo jemu. Loni to bylo 527 milionů korun (v březnu téměř 50 milionů, v březnu 2021 necelých 17 milionů), předloni 350 milionů.

„Čím více vybereme z tržeb, tím méně vydá kraj peněz za dopravu a může je vydat na školství, zdravotnictví nebo na opravu silnic,“ poznamenal Štětkář.

MHD loni přepravila 31 milionů cestujících

V rámci integrovaného dopravního systému lidé využívají kartu Zetka, kterou vlastní přes 25 tisíc obyvatel kraje. Letos by jich mohlo přibýt i proto, že se do systému kompletně zapojí městská hromadná doprava v Uherském Hradišti, následovat bude ta ve Vsetíně. Podle Štětkáře to bude zřejmě od roku 2024, i když kraj chtěl, aby to bylo dříve. Je však potřeba ještě dohodnout tarify a finanční kompenzace za zvýhodněné jízdné.

K předcovidovým číslům se vrací také zlínský dopravní podnik, který by se mohl do systému připojit za dva roky. Ve svých autobusech a trolejbusech loni svezl přes 31 milionů lidí, předloni to bylo 27 milionů. Tržby z jízdného se vyšplhaly v roce 2022 na téměř 108 milionů korun, což je o necelých 20 milionů více než v roce 2021. Nejlepší rok byl 2019, kdy bylo cestujících skoro 34 milionů a tržby 118 milionů.

„Poloprázdné trolejbusy v období povinných roušek a dalších omezení nám radost určitě nedělaly. O to více nás těší, že nám cestující zachovali věrnost a do vozidel MHD se začali vracet,“ řekl ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.