Jízdné na vlaky a autobusy se dá pořídit na celý rok, vyjde levněji

„Chceme přitáhnout další zákazníky,“ nastínil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Když si koupí roční jízdné na svoji trasu a budou moci jet vlakem nebo autobusem, bude to pro ně zajímavé. A když se nám podaří do systému zaintegrovat i MHD, lidé se nám vrátí do veřejné dopravy plnohodnotně. Ve srovnání s autem totiž uspoří,“ doplnil.

Lidé opustili vlaky i autobusy kvůli koronaviru a omezením s ním spojenými před třemi lety. Teď se jejich počty vracejí do normálu. Roční předplatné, které si nahrají na krajskou kartu Zetka, bude výhodnější než klasická jednodenní jízdenka.

Například při obousměrném cestování mezi Zlínem a Kroměříží vyjde roční předplatné na 14 915 korun. Čtvrtletní na 4 239, měsíční na 1 570, týdenní pak na 522 korun. Bez předplatného budou stát jízdenky jenom za 20 dní 2 160 korun.

Kartu Zetka vlastní 25 tisíc cestujících, ale podle Doležela by se číslo mohlo příští rok zdvojnásobit. Do systému integrované dopravy se mají připojit MHD v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti. Tam už integrace částečně proběhla letos. Zlín přijde na řadu později.

Kvůli tomu, aby se více jezdilo vlaky a autobusy, kraj odstoupil od plánovaného zdražování jízdného o 10 procent, s nímž chtěl přijít na začátku příštího roku. „Lidé jsou vystaveni zdražování nejen energií, pohonných hmot, ale teď už i potravin a služeb,“ zmínil jeden z důvodů Doležel.

Pokud jde o změny v jízdních řádech, mají přinést cestujícím větší komfort. Některé autobusové a vlakové spoje se prodlužují, jiné přidávají a další spojují tak, aby odpadlo přesedání.

Cestující ušetří čas

„Chtěli jsme dopravu zefektivnit a zrychlit a víc navázat naše regionální spoje na spoje celorepublikové. Chtěli jsme i některé spoje napřímit, aby cestující nemuseli přestupovat,“ nastínil jednatel společnosti KOVED (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář.

Přestupování skončí například na trati z Bojkovic do Újezdce u Luhačovic. Tam lidé musejí přesedat na vlak z Luhačovic, pokud chtějí pokračovat do Uherského Hradiště nebo Starého Města, kde mají přípoje na rychlíky. Teď se oba vlaky prostě spojí a cestující nebudou muset opustit vagon.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Přestup odpadne i při cestování autobusem. Kraj propojil dvě linky do jedné mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm. Lidé už nebudou nuceni přesedat v Otrokovicích. Jde o šest nových přímých spojů. To přinese úsporu času. Podobně jako v případě železničního uzlu Kojetín, kde budou regionální vlaky více navazovat na rychlíky. Na přestup bude jenom pět minut, čímž se jízda z Kroměříže do Brna zkrátí o 25 minut.

„Tady železniční doprava začíná konkurovat autobusové,“ zmínil Štětkář. „A když zelektrifikujeme trať Otrokovice–Vizovice, tak rychlíky mohou jezdit přes Kojetín do Brna, což je cíl, o který usilujeme,“ zmínil.

Bez přestupu bude nově jízda vlakem z Bylnice do Vsetína a navíc v pracovních dnech bude každé ráno spoj prodloužen do Valašského Meziříčí. Další vlak z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm bude zajíždět až do Vsetína.

Přibudou spoje pro turisty

Změny dozná také železniční doprava mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi. Čtyři páry vlaků denně neskončí v odpolední dopravní špičce ve Zlíně, ale budou pokračovat do Vizovic a pak zpět.

Zlínský kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem také opět zavádí vlakové spoje mezi Veselím nad Moravou a Uherským Hradištěm, které byly dříve zrušeny. Na frekventované trati mezi Přerovem a Břeclaví se o minuty upraví regionální spoje, aby lépe navazovaly na dálkové.

V případě autobusové dopravy bude spoj ze Vsetína do Velkých Karlovic protažen na Bumbálku, odkud pak pojede do Rožnova pod Radhoštěm a zase zpět. „Měli jsme ohlasy i od starostů z regionu, že by bylo dobré podpořit toto výletní místo o víkendech a v zimních měsících. Bude jezdit sedm párů spojů denně,“ upřesnil Štětkář.

Další změny ve vlakové a autobusové dopravě cestující najdou na webových stránkách Integrované dopravy Zlínského kraje. Nové jízdní řády budou od konce týdne vyvěšeny i na zastávkách.

Novinkou je, že lidé si budou moci koupit jízdné podle výhodnějšího krajského tarifu také prostřednictvím mobilní aplikace Můj vlak, kterou provozují České dráhy.