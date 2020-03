Dezinfekční prostředky začali míchat výrobci autokosmetiky i likérky

Strašný masakr, co vám mám povídat. Volají mi z každé redakce a já to nemůžu všechno vyřizovat, destiluju jednu speciálnost. Tak si dovolím takový souhrn.



Byl bych hrozně nerad, kdyby z mého dnešního postu o zákazu výroby dezinfekčního gelu trpěla Celní správa. Nemůžou za to.



Už v mém prvním rozhovoru na Czech Crunch jsem napsal, že si uvědomuju nelegálnost své partyzánské výroby. Ale že prostě musím. Proč je to nelegální?