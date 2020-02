Areál zlínské nemocnice mají nahradit domy pro seniory, hospic i byty

Krajští zastupitelé už stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích těsnou většinou schválili a za dva týdny by měla skončit velká soutěž na jejího projektanta. Do plánů ještě může vstoupit ministerstvo vnitra, které žádá opakované hlasování, nebo krajské volby, které mohou vedení kraje změnit.

Pokud se ale nic nestane, za pár let bude v Malenovicích stát nový nemocniční areál a Zlín bude mít šanci proměnit opuštěný prostor Baťovy nemocnice na novou městskou čtvrť. Jde o zhruba 170 tisíc metrů čtverečních plochy a více než dvacítku menších či větších budov.

„Musíme již nyní seriózně řešit, jak areál stávající nemocnice v budoucnu co nejlépe využít. Čekat by totiž byla velká chyba a bylo by to i neekonomické. Otevírají se před námi velké možnosti a my zde můžeme společnými silami vybudovat moderní lokalitu,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek.

Pracovní skupina, která má toto téma řešit, vznikla před rokem. Před pár dny se zástupci kraje, města a nemocnice sešli znovu, aby přinesli konkrétní návrhy na využití.

Zlínští architekti například předložili 16 potenciálních záměrů. Jsou mezi nimi byty, obchody a restaurace, domy pro seniory, hospic, odlehčovací služby, studentské ubytování nebo veřejná prostranství včetně hřišť a sportovišť.

„Pořád to není definitivní, ale v této chvíli je nemocnice schválená a my už se musíme bavit konkrétně. Například pokud se nakonec dohodneme, že v areálu bude i nějaká forma bydlení, je vhodné, aby tam byla i občanská vybavenost v podobě obchodu. Nemyslí se tím ale nákupní zóna,“ řekl primátor města Jiří Korec.

Kraj se drží toho, co zmiňuje od začátku. V nemocničních budovách by chtěl mít domov pro seniory včetně odlehčovacích služeb a domova se zvláštním režimem. Sídlo by tady mohla mít i vrtulníková základna letecké záchranné služby. Tu Zlínský kraj zatím nemá a marně ji na ministerstvu zdravotnictví prosazuje už několik let.

„Za pár let se nám to může podařit a my budeme potřebovat hangár a přistávací plochu. Proto jsme tento požadavek na rezervování části východního areálu předali do pracovní skupiny,“ zmínil ředitel krajské záchranky Josef Valenta.

Záchranáři totiž sídlí v sousedství nemocničního areálu a na stejném místě zůstanou i v případě nové výstavby v Malenovicích.

Budovu ředitelství můžou využít státní instituce

Do uvolněného areálu u řeky Dřevnice by se naopak mohly přestěhovat některé státní úřady. Česká republika totiž vlastní polovinu budovy, kde v současné době sídlí ředitelství nemocnice a v dolních patrech Krajská hygienická stanice. Jde o sedmipatrovou budovu u parkovacího domu.

„Začali jsme jednat s některými organizačními složkami státu, které působí ve Zlíně buď v komerčních prostorách, nebo v prostorách ve vlastnictví státu, avšak kapacitně nedostačujících či nevyhovujících,“ naznačil Radek Ležatka, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Podle kraje by budova mohla sloužit policii, armádě, případně krajskému soudu. Jednou z možností, o níž loni ÚZSVM diskutoval, by mohlo být získání druhé části budovy od nemocnice do vlastnictví státu. Ležatka ale upozornil, že by záleželo na mnoha okolnostech a žádné rozhodnutí dosud nepadlo.

Mělo by vzniknout společné memorandum, které určí role kraje a města a bude určovat strategii využitelnosti areálu tak, aby byla v souladu s urbanismem a filozofií města.

„Samozřejmě že na to chceme mít vliv a nechceme být jen dotčeným orgánem. Naše role by měla být velká,“ zdůraznil primátor.

Faktem ale je, že téměř stoprocentním vlastníkem pozemků i budov v areálu je akciová společnost Krajská nemocnice T. Bati. Na rozdíl od dalších tří zařízení v okresních městech, kde je samotný kraj majitelem některých nemovitostí a nemocnice mu za jejich využívání platí nájem, ve zlínském areálu nevlastní kraj nic.

Postupné převedení majetku na Baťovu nemocnici bylo totiž před lety jedinou možností, jak jí zvýšit základní jmění a uchránit ji od hrozící insolvence.

Jediným akcionářem a současně zřizovatelem zlínské nemocnice je ale stále kraj. Rozhodovací pravomoc je proto v rukou valné hromady, kterou tvoří krajští radní. Co se s areálem bude dít po přestěhování zdravotníků do Malenovic, proto bude záležet na nich, přesněji řečeno na tom, co schválí zastupitelé.

„My jsme v pracovní skupině, ale právo rozhodovat má kraj. Pokud v areálu nezůstane žádný nemocniční provoz, tak se nás jeho využití vlastně netýká. Jen by bylo například logické, kdyby v případě, že by v areálu byly služby pro seniory, aby současně měli k dispozici i nějaké ambulance nebo lůžka,“ doplnil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.