Muži v sukních. Jde o extravaganci nebo výhodnou součást šatníku?

Nejčastější argument proti mužům v sukních zní, že sukně je součástí dámské garderoby. „Muž sukní vyjadřuje zženštilost nebo homosexualitu,“ zaslechli bychom možná. Jak je to ale dlouho, co se to samé říkalo o dlouhých vlasech, špercích nebo třeba parfémech? Představy o „správném“ oblékání odlišujícím obě pohlaví jsou produktem doby. A doba se mění. Nebo spíš překotně a zběsile pádí? Ještě před sto lety bylo pro ženy zcela nepřípustné vyrazit ven v kalhotách. Podle historiků se to u nás poprvé stalo 2. března 1911 a bylo z toho tehdy pořádné pozdvižení.