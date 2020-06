O iluze o lidech jsem přišel dávno, říká soudní lékař kauzy orlických vražd

, aktualizováno

Jeho profesi znáte z detektivek, ve filmech se jí často a nepřesně říká patolog. Jiří Hladík je ve skutečnosti soudní lékař. To on u obětí určuje čas a příčinu smrti, to jeho volají na místo činu. S expertem, který se podílel mimo jiné na objasnění orlických vražd nebo případu manželů Stodolových, mluvil magazín Víkend.