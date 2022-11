Proč Čechy odjakživa fascinuje jachting? Je to tím, že nemáme moře?

Pavel Stejskal: Spíše je to tím, že jsou Češi podnikaví a hledají nové způsoby aktivit.

Tomáš Stejskal: Dřív za komunismu to také byla možnost v rámci sportu vycestovat do zahraničí. Spousta lidí postavila loď, odjeli, měli nějaké zázemí v cizině nebo s sebou vzali aspoň majetek. A někteří se už nevraceli.

Kdo si vyzkouší italské pobřeží, ve většině případů se zase vrátí do Chorvatska. Pro jachtaře má hodně výhod.