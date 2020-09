Vidět štiku pod vodou je zážitek, říká nejstarší český aktivní potápěč

Penc se na ponor nijak nepřipravoval, protože se chodí potápět každou neděli v Poděbradech. „Voda dnes nebyla dobrá, protože byla špinavá, ale nebyla studená. Byli jsme s instruktorem asi ve dvanácti metrech, tam byla ledová a kalná, do sedmi metrů byla docela teplá. Jinak jsem byl překvapený: byl jsem tady před několika lety a to bylo (ve vodě) vidět na několik metrů, teď na metr. Měl jsem spolehlivý doprovod,“ řekl Penc.



Ponor trval třicet tři minut. Teplota vody byla sedmnáct stupňů. S Pencem se ponořili členové Potápěčského spolku Pelhřimov a potápěči z Poděbrad a Nymburka.

„Pod vodu šlo asi osm lidí. Včera to vypadalo, že všichni umřeme zimou, dnes je pohoda, svítí sluníčko. V jednu ještě bylo zataženo, ale v půl druhé se rozjasnilo, teplo. Zaevidovali jsme rekord, že je pan Penc nejstarší český aktivní potápěč. Drží ho to při životě: když byl v nemocnici, tak se nejvíc těšil, až zase půjde pod vodu,“ řekl Luboš Rafaj, obchodní ředitel agentury Dobrý den, jež české rekordy eviduje.

Penc se narodil 6. prosince 1935 ve středočeském Nymburku. Aktivním hloubkovým potápěčem je od 11. června 1960, kdy absolvoval kurz pro cvičitele a trenéry v Hříměždicích na Příbramsku. Od té doby uskutečnil přes dva a půl tisíce ponorů doma i ve světě.

Nejraději má Rudé moře a poděbradské Jezero. Letos, kdy rekordman oslaví 85. narozeniny, uskutečnil kvůli koronavirovým omezením kolem deseti ponorů do hloubek dosahujících deset metrů, vše jen v Česku.

„Pod vodou je to nádherné, když něco vidíte, jako v Poděbradech. Když je vidět na čtyři metry, jsou to krásné záběry, barevné. Když vidíte štiku, která má osmdesát centimetrů, tak je to zážitek. Někdo rád kouká na kytky, my se rádi díváme na podvodní život,“ řekl Penc.