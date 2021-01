Tři dny pod vodou. První český akvanaut prozradil, jak se bydlí v moři

12:00

Potápí se už šedesát pět let, přes šedesát let se zabývá výzkumem a vývojem potápěčských zařízení. Vynálezce miniponorek a dýchacích přístrojů potápěč Pavel Gross je obojživelník, jenž by mohl bydlet v moři. Skutečný kapitán Nemo.