Přelomový boj Nerudové o Hrad. U žen řešme názory, ne pohlaví, říká expertka

Ještě dřív, než se zeptám, co znamená prohra Danuše Nerudové, položím spíš otázku, co vůbec znamenala její kandidatura? A úspěch, kterého dosáhla?

Danuše Nerudová sice nebyla první českou kandidátkou na prezidentský post, ale rozhodně byla první, u které bylo již z předvolebních průzkumů jasné, že do voleb nějak výrazněji zasáhne. Z tohoto pohledu byla její kandidatura přelomová a považuji ji za důležitý krok k tomu, abychom ženy začaly konečně vnímat jako rovnocenné politické kandidátky.