Na Kampě slaví výsledky se Schwarzenbergem, v Černoučku teče pivo proudem

Pivo a zelená tekly proudem v malé obci Černouček na Litoměřicku. Bydlí zde nový prezident Petr Pavel, který tu se ziskem 90,97 procent hlasů drtivě vyhrál. Lidé jeho vítězství mohutně oslavovali. Ve vsi s 300 obyvateli žije 252 voličů, přesně tolik činil i součet hlasů pro generála. Dalších 58 lidí lidí si sem udělalo výlet, aby odvolili na voličské průkazy.

„Kdyby Petr nevyhrál, tak já emigruju. Vážně,“ konstatuje Miroslav Štembera, jeden z podporovatelů Petra Pavla, kterého MF DNES zastihla v hospodě na návsi. Právě sem zamířila necelá stovka místních obyvatel, aby volební úspěch svého souseda zapila.

„Nalejvej zelenou. A ženskejm Baileys,“ poroučí panáky jeden z dobrovolných hasičů, kteří putyku provozují. Za ním duní televize, kde právě oznamují vítězství generála. Hospoda propukne v jásot. „Pavel na hrad,“ skanduje lokál. Dvě ženy hlasitě pláčou a prsty si po obličeji rozmazávají oční stíny. „Já tomu nemůžu uvěřit,“ vzlykají.

„Babiš na hrad,“ snaží se přehlušit křik jiný hasič vybavený pivním bříškem. Schytá nevraživé pohledy.

„Nech ho, ten má dost,“ mávne nad svým kolegou jiný z mužů hasící zrovna žízeň. A ta je veliká. Z baru se co minutu vynášejí tácy s pivy, rumem nebo griotkou. Andreje Babiše v Černoučku volilo celkem 25 lidí, jen o tři méně než v prvním kole. Silnější podpora pro Pavla tak vzešla od voličů jiných neúspěšných kandidátů prvního kola.

„Andrejovy voliče tady všechny známe. Ale jsou v pohodě, jsme malá vesnice a lidi jsou zvyklý tu spolu mluvit o všem, takže my jim to odpouštíme,“ blahosklonně líčí muž ve flanelové košili. Tu mají na podporu Petra Pavla i další návštěvníci. Srocují se pod velkým billboardem s nápisem Highway to Hrad a podobiznou generála na Harleyi.

Ostatně celá hospoda i její okolí působí spíš jakou pouťový agitační stánek Petra Pavla. Na dveřích, oknech i zdech lokálu jsou vylepeny všemožné nápisy, plakáty a samolepky podporující generála. Největší z nich je připnut na zdi hospody a oznamuje: Dneska je ten velký den, tak ať je z vás prezident!“