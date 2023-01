Fiala volí Babiše, Babiš je pro Fialu. Sítěmi kolují falešné podpory kandidátů

„Jednání pana Babiše mě velice zklamalo. Včera večer jsme se u francouzského vína z jeho osobních vinic jasně domluvili, že má podpora je ryze diskrétní a nebude ji zveřejňovat. Svůj slib opět porušil. Nemohu jinak, než své rozhodnutí změnit a svou podporu vyjádřit panu Baštovi,“ napsala v nadsázce předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová na Twitter.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Jednání pana Babiše mě velice zklamalo. Včera večer jsme se u francouzského vína z jeho osobních vinic jasně domluvili, že má podpora je ryze diskrétní a nebude ji zveřejňovat. Svůj slib opět porušil.



Nemohu jinak, než své rozhodnutí změnit a svou podporu vyjádřit panu Baštovi. oblíbit odpovědět

Reagovala tak na příspěvek o sobě, který Babišovi „přišel WhatsAppem“. Vedle fotky Pekarové Adamové stojí text, který má být její replikou. „Budu volit Babiše. Nerada to přiznávám, ale on jediný má zkušenost jak zvládnout krizi.“

Expremiér na Facebooku sdílel i fotku Víta Rakušana, u níž je stejně smířlivé vyjádření, že i ministr vnitra bude volit bývalého předsedu vlády. „Babiše jsem nemohl vystát. Ale my už na vládě nevíme kudy kam. Potřebujeme vážně píchnout. Andreji, sorry za všechno. Máš můj hlas.“

Falešnému zapojení do kampaně se nevyhnul ani současný premiér Petr Fiala. I z jeho úst údajně měla zaznít podpora pro Babiše. Stejně jako předchozí příspěvky, i tentokrát má jít o jasný hlas z důvodu, že je současná vláda v krizi. „V EU to teď nezvládáme. Potřebuju silného a zkušeného parťáka. Proto budu volit Andreje Babiše,“ hlásá fotografie s Fialou v popředí.

Babiš si zahrává s ohněm

Stejně jako si Babiš dává na Facebook koláže, které mu chodí do zpráv, udělala si stejnou srandu i Občanská demokratická strana (ODS), když nahrála příspěvek, v němž údajně Babiš prohlásil, že vláda lidem pomáhá, a „proto Fiala.“ I jim obrázek údajně „přišel whatsappem“.

Babiš nahrál na Facebook příspěvek o údajné podpoře Markéty Pekarové Adamové ve volbách. O něco později stejným způsobem reagovala i ODS. I ona se, stejně jako Babiš, zaklíná tím, že jí to „přišlo WhatsAppem“.

Podle politologa Lukáše Valeše sdílení takovýchto příspěvků může Babišovi paradoxně uškodit. „Není to úplně šťastné, ale zároveň to hezky ukazuje, že ve skutečnosti jsou Petr Fiala a Andrej Babiš v evropské politice stejní. Možná bych řekl, že Babiš je ještě proevropštější, protože tam má byznys. Jeho návštěva u Emanuela Macrona svědčí o tom, že by nástupem Babiše do prezidentského úřadu nedošlo ke změně naší proevropské orientace,“ myslí si.

Valeš dále varuje, že si expremiér zahrává s ohněm, „protože Babišovo publikum potřebuje jasné, jednoznačné příspěvky typu ‚vláda je fuj, Fiala je fuj a nikdy s ním nebudu spolupracovat a budu jeho ostrým kritikem‘,“ říká. Podle něj to může jeho tvrdé jádro znervóznit, což by mohlo vyvrcholit hozením hlasu Jaroslavu Baštovi, nebo vynecháním voleb úplně.

Advokát Petr Němec na Twitteru v souvislosti s aktuální výrokovou přestřelkou připomněl, že se v minulosti obrátil na soud v situaci, kdy europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský šířil dezinformace v podobě falešné kampaně PirSTANu. Apeloval na vládní představitele, aby se v této situaci zachovali stejně jako on.

Petr Němec @SemSuchar Čím dřív se @P_Fiala a @market_a obrátí na soud, tím dříve dostane Babiš po prstech. Nesmíme nechat populistiy a lháře volně působit. Precedens na to již máme. Potvrdil to i odvolací soud. https://t.co/q7KBvR3N1C oblíbit odpovědět

Daný názor zastává i Valeš, podle kterého nelze ničeho dva dny před volbami dosáhnout, přesto by měli politici reagovat proto, aby se pevně stanovily hranice, co ještě je a není přípustné. Má za to, že přestože můžeme sledovat rostoucí tendenci ostré fáze kampaně, to nejzásadnější přijde v rámci prezidentské debaty ve čtvrtek na Nově, kde bude i Babiš.

„Ta debata za mě bude alfou a omegou i kampaně a snahy se zviditelnit. Je to akce, která bude bezprostředně předcházet začátku voleb. Je to jediná debata, které se zúčastní i Babiš. Jestli něco představí, tak na této debatě.“