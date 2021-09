Pokračuji ve svém odboji, říká zpěvačka Csáková. Být poslankyní se nebrání

„Byť jsem nikdy neměla politické ambice, ten krok jsem udělala, abych pokračovala dál ve svém odboji a posilování i jiných občanů v nesouhlasu s tím, co naše vláda provádí,“ řekla zpěvačka s tím, že v současnosti dochází k omezování lidských práv.

„Jakmile se člověk dostane do protiproudu a do boje s restrikcemi, omezováním svobodného projevu a lidských práv, tak to musí nějak demonstrovat dál a nesedět jen s rukama v klíně,“ doplnila Csáková.

Ve vysílání byla také v rámci předvolebního speciálu řeč o důchodové reformě. Csáková uvedla, že ona sama se cítí být spíše hlasem nespokojených rodičů. Její partaj však podle ní na penze myslí.

„Volný blok má samozřejmě návrh, jak správně nastavit důchodovou reformu. Za současného rozpočtu to samozřejmě nelze. Proto bychom ho chtěli změnit. Při té příležitosti bychom zrušili Senát, kde je 30 procent úředníků,“ naznačila kandidátka cestu k chybějícím penězům.