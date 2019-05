Volební vábení s kánětem. Babiš v kampani pro eurovolby vsadil na myslivce

Ministr Richard Brabec už na výstavišti od středečního rána postával u stánku s prodejcem slivovice. „Chlastáme, lovu zdar. Myslivce potřebujeme, protože zvěř nám okusuje stromky,“ vítal Brabec reportéry, kteří dorazili na zahájení kampaně ANO pro nadcházející eurovolby.

Hnutí mělo na výstavišti hned dva stánky. Ostatně, kde jinde se bude dopoledne v pracovní době voličská skupina Andreje Babiše vyskytovat v takovém počtu než na akci pro lesníky, rybáře, včelaře?

Marketing ANO vynikl zejména v porovnání s ODS, která zahajovala „horkou“ volební kampaň do europarlamentu na začátku května bez běžných lidí, jen se straníky. Vybrala si terasu drahé restaurace Bastion s výhledem na Vyšehrad v devět večer – tedy po všech hlavních televizních zprávách.

ANO mělo smůlu jen v tom, že jednička evropské kandidátky Dita Charanzová ve středu na výstavišti zůstávala trochu ztracená v davu a moc lidí si jí nevšímalo. „Řešili jsme zbraňovou směrnici, která zajímá i myslivce,“ vysvětlovala s tím, že i zdejšímu publiku měla co říct. Ale kampaň táhli stejně Babiš a červené kšiltovky, kterých nechalo hnutí vyrobit už 20 tisíc. Mají tu výhodu, že se podle čepice na hlavě pozná, který volič už byl osloven. Snad ho nezmate, že na volebním lístku Babiše nepotká.

Co jste Piráti, co jste dělali

Když Piráti minulou neděli lákali voliče na havlíčkobrodském náměstí, jejich volební městečko zabralo půlku náměstí. Děti skákaly na skákacím hradě, nechybělo hudební vystoupení na velkém zastřešeném pódiu a volební autobus, ve kterém vozili Piráti zájemce po městě. Předseda strany Ivan Bartoš zahrál na tahací harmoniku „Co jste hasiči, co jste dělali“. A pak přišly trochu rozpačité proslovy. „Ty volby jsou extrémně důležité, protože se v evropském parlamentu rozhodují důležité věci,“ ujal se slova lídr Marcel Kolaja. Kandidát Michal Šalomoun se zase tak zapletl do vysvětlování autorského práva, že ho Bartoš musel utnout „poděkováním“.

Na každém kroku bylo ale evidentní, že volební účet Pirátů nestrádá – podle výroční zprávy je na něm 50 milionů korun. Takže žádné šetření.

Teličkův pes

Pavel Telička měl rozpočet očividně omezenější. Minulou středu dělal kampaň v centru Prahy v džínách a kožené bundě se psem Falkem na vodítku. Pes zlobil. V jednu chvíli začal ze země olizovat čaj z převrhnutého kelímku. Telička měl navíc smůlu na strašnou zimu, takže Pražané si sotva vzali leták za chůze. Za půl hodiny se u jeho stánku zastavili jen tři lidé – z toho jeden urputný muž, který chtěl bůhvíproč a bůhvíco žalovat u evropského soudu. Telička mu to rozmlouval. O Unii umí mluvit srozumitelně, ale jeho kampaň působila „osaměle“.

Pokud jde o již zmíněné občanské demokraty – Petr Fiala se při zahájení kampaně v restauraci Bastion vymezoval vůči Babišovi slovy, že zatímco ANO má červené čepice, on má program. Nejsilněji však znělo poselství: Budete-li volit ODS, stane se Jan Zahradil předsedou Evropské komise. „V čele kandidátky nestojí lídr ODS, ale top lídr. Jak silný bude Jan Zahradil jako spitzenkandidát, tak silný bude hlas České republiky,“ představoval kolegu na pódiu Fiala.

Kohlíček s košíčkem



Zpátky do Lysé, podobně osamělý jako Telička byl včera i starý politický praktik, europoslanec Jaromír Kohlíček z KSČM. Ví stejně jako Babiš, kde jsou jeho voliči. I on zvolil výstavu Natura Viva, i když zůstal před branou. Stál tam s košíčkem se zapalovači a Haló novinami. „Dopoledne jsem tady, ve dvě musí být člověk před závody, když se střídají směny,“ vysvětloval Kohlíček strategii. „My ty volby vyhrajeme,“ burcoval. Otázka je, jestli mu to pomůže, když je kvůli paktování se s reformisty v KSČM proti Vojtěchu Filipovi až na nevolitelném 17. místě.