Babiš v sobotu odpoledne vystoupí s prohlášením

Babiš v pátek při kampani před druhým kolem prezidentské volby dorazil do Liberce. Přišli za ním jeho voliči i odpůrci, rozvášněný dav v centru města krotila policie. Poté tramvají dojel do Jablonce nad Nisou, kde dav odpůrců vypískal Babiše z náměstí. K večeru se Babiš přemístil ještě do Děčína.

Druhý kandidát na prezidenta Petr Pavel zahájil v pátek svůj předvolební program v Ostravě. V ulicích se setkal se svými voliči, navštívil také firmu Vítkovice Steel.

Dopoledne následně odjel do Brna, kde se k němu ve čtyři hodiny odpoledne přidá protikandidát z prvního kole volby Pavel Fischer, který mu podobně jako Danuše Nerudová či Marek Hilšer vyjádřil podporu. Po boku Pavla se objeví také známé české osobnosti, například herci Ondřej Vetchý a Bolek Polívka.

Česko bude za týden znát jméno nového prezidenta. Výsledek závěrečného duelu bude znám v sobotu 28. ledna odpoledne. Do té doby oba soupeři absolvují poslední mítinky a televizní debaty a ze zákona budou mít od pondělí do středy bezplatný hodinový prostor v České televizi a Českém rozhlasu pro svá poselství.