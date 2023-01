První debata 2. kola: Babiš a Pavel se přeli na dálku o pomoc Čechům

„Tato volba není o tom, kdo bude následníkem Miloše Zemana. Ale zda budeme chtít svět, ve kterém se ctí pravidla, hodnoty, důstojnost,“ řekl Petr Pavel Pavel úvodem předvolební debaty Deníku.

Babiš mu v reakci na tato slova již poněkolikáté vyčetl, že je vládním kandidátem a že pokud by vyhrál, koalice spolu by obsadila důležité funkce ve státě.

„Jsem rád, že se mohu účastnit debat s panem Babišem, kde se vždy rozesměji,“ reagoval Pavel.

„Pokud já jsem provládním kandidátem, tak Babiš je hradním a kandidátem.“ Jeho spojencem je Miloš Zeman a proruská komunita, která pracuje v jeho zájmu, dodal. Babiš je podle generála kandidátem toho směru, který bude vyhovovat jemu.

Expremiér na to opáčil, že Pavel by na Hradě chtěl navyšovat daně. Ačkoliv výši daní prezident ovlivnit nemůže, podle Babiše by toho byl schopen spoluprací s vládou.

Při dotazu na to, jak moc by mělo Česko pomáhat Ukrajině a jejím občanům, odpověděl Babiš kritikou české vlády. Zopakoval, že pomáhá českým občanům „málo, pozdě a vždycky pod tlakem opozice“.

„Udělala fatální chybu, že nezastropovala cenu elektřiny na 1500 korunách za megawatthodinu,“ řekl.

„Tady se neumírá, nejsou tady ničená celá města, vesnice. A nejmenší oběť pro ten společný zájem, aby Rusko nemohlo propagovat svoji agresivní politiku i dál mimo Ukrajinu je kompenzován tím, že se nám do určité míry sníží životní úroveň,“ odpověděl Pavel. Česká vláda by podle něj měla pomoci lidem, kteří si sami pomoci nedokážou.

Koncem debaty moderátorka vyzkoušela oba kandidáty ze znalosti české státní hymny. Začátek si vylosoval expremiér, s generálem se střídali po verši. Oba ji zvládli na výbornou. „Podle znalosti hymny byste se na Hrad mohli oba dva stěhovat zítra,“ zakončila asi dvacetiminutovou debatu moderátorka.