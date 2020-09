V Litoměřicích začne Zahrada Čech, na veletrh se chystá 550 vystavovatelů

„Letošní Zahrada Čech bude výjimečná už tím, že se vůbec bude konat,“ říká Lukas Wünsch, jednatel pořádající společnosti Zahrada Čech.

Na nejnavštěvovanější veletrh na severu Čech každý rok přichází téměř 90 tisíc návštěvníků. Letošní 44. ročník, který opět získal ocenění Rodinné stříbro Ústeckého kraje, má podtitul Farmářské trhy ve velkém.

A opravdu velký bude i počet vystavovatelů. „Přihlášeno je dokonce více než v minulém roce, tedy více než 550,“ pochvaluje si obchodní a marketingová ředitelka Michaela Mokrá, která si však vůbec netroufá odhadnout, kolik v době strachu z nákazy covid-19 přijde návštěvníků.

Právě na ty se ale na litoměřickém výstavišti pečlivě připravují. „S tím, že jsme se i za současných nepříznivých podmínek rozhodli veletrh pořádat, však souvisí různá opatření. Se všemi budou návštěvníci seznámeni v průchozím systému výstaviště, připraveny jsou na to různé informační cedule. Budeme se snažit, aby návštěvníci byli co nejvíc opatrní, ale aby si to na druhé straně také užili,“ ujišťuje Mokrá.

Návštěvníci ani letos nepřijdou o možnost nakupovat ve výstavních halách. „Průběh veletrhu bude stejný, na jaký jsou zvyklí. Bude probíhat jak ve venkovních, tak i ve vnitřních prostorách. Podmínkou vnitřních prostor však bude, aby návštěvníci a samozřejmě i prodejci měli roušku,“ podotýká ředitelka.

Zahrada Čech 11. - 19. září Otevřeno je každý den od 9 do 17 hodin .

. Vstupné je pro dospělého 150 korun , děti, studenti a důchodci platí 120 korun, rodina 350 korun.

, děti, studenti a důchodci platí 120 korun, rodina 350 korun. Vstup s psy je povolen.

K dispozici bude kyvadlová doprava, jeden autobus bude jezdit mezi výstavištěm, Mírovým náměstím a Horním nádražím, druhý autobus bude výstaviště spojovat s autobusovým nádražím.

Nošením roušek ve vnitřních prostorách však výčet opatření nekončí.

„Celou akci jsme postavili na velice striktních hygienických parametrech. Na všech vstupech do areálu, do pavilonů a do sociálních zařízení jsou umístěny bezdotykové dezinfekční stojany. Průběh a chod akce také budou koordinovat bezpečnostní složky. A po celou dobu konání zde bude zajištěna také sanitka,“ vypočítává Mokrá.

Veletrh už tradičně nabídne návštěvníkům doprovodný program, v němž se vystřídají známí moderátoři i zpěváci.

„Zlatým hřebem doprovodného programu bude vystoupení zpěváka Petra Koláře v sobotu 19. září. Zajímaví jsou ale i další umělci, vystoupí například Duo Jamaha, Heidi Janků, Standa Hložek a další,“ zve ředitelka veletrhu.

Ústecký kraj nejsou jen doly, ale také ovocnářství

Desetitisíce návštěvníků, kteří na Zahradu Čech pravidelně přicházejí, každým rokem zvyšují její prestiž.

„Význam Zahrady Čech pro náš kraj je obrovský a zároveň i dobře vyčíslitelný. V loňském roce jsme si nechali od společnosti CzechTourism zpracovat ekonomickou analýzu, která se zabývá tím, co znamená Zahrada Čech pro Ústecký kraj,“ upozorňuje Mokrá.

„Výsledkem je částka, která se pohybuje v miliardách. Pro kraj a vůbec pro Českou republiku má Zahrada Čech díky své dlouhé tradici veliký ekonomický dopad,“ dodává Mokrá.

„Kdyby se Zahrada Čech nekonala, tak by region, tedy město Litoměřice, okres i Ústecký kraj, přišel v součtu přibližně o více než půl miliardy korun na tržbách a daňových příjmech. Význam tohoto veletrhu je tedy jednak finanční, ale jednak také Zahradou Čech náš kraj zároveň prodává to, co je v něm krásné. Ústecký kraj nejsou jen doly, ale také krajina úrodného ovocnářství a zelinářství,“ doplňuje Lukas Wünsch.