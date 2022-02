Nejdřív MHD nebo sanity, jiní počkají. V Teplicích zkusí chytré semafory

Inteligentní systém, který chce radnice vyzkoušet na dvou místech, by vozy MHD včas detekoval a na semaforu by jim dal zelenou i na úkor ostatních čekajících v osobních autech.

„Nejprve to vyzkoušíme na křižovatce u Slávie (Alejní, Rokycanova, Dubská, sjezd z I/8) a na křižovatce u okresní policie (Masarykova, Okružní). Vybírali jsme místa, kde je průjezd zásahových vozidel a MHD opravdu frekventovaný. Pokud se nám to osvědčí a budeme mít pozitivní zpětnou vazbu, rozšíříme to i na další místa ve městě,“ sdělil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

Projekt má fungovat tak, že na zmíněných křižovatkách budou semafory osazeny speciálními statickými jednotkami (SSZ), jež umožní preferovat jízdu vozidel MHD a IZS. Úpravy na semaforech obstará město za 850 tisíc korun, osazení vozidel palubními jednotkami a softwarovou část poté zajistí společnost O2. Vše by mělo být spuštěno v září.

„V rámci pilotního provozu budou palubními jednotkami nejprve osazeny dva až tři naše trolejbusy a dále po jednom vozidle každé složky IZS – hasičů, záchranky, policie a městské policie,“ nastínil Hanza.

„Využívání MHD už dnes není otázkou finanční, protože jezdit MHD se oproti jízdě vlastním vozem zcela jistě vyplatí, ale je to otázka rychlosti. Do hromadné dopravy nikdo nepůjde, když se povleče městským provozem,“ vysvětlil primátor.

Teplice podle něj nemají podobné možnosti jako Praha a jiná velká města, nemohou pro MHD vybudovat samostatné koridory.

„Musíme si proto dopomoci tím, že ovlivníme, že se někde spustí rychleji nebo zůstane déle rozsvícená zelená na semaforu. Zároveň tím chceme pomoci i složkám IZS, aby jejich vozy měly téměř automatickou zelenou vlnu, pokud jedou k pacientovi nebo k zásahu,“ doplnil Hanza.

Zelená pro celý pruh

Samotná preference vozů MHD by měla fungovat tak, že speciální palubní jednotka umístěná ve vozech bude komunikovat se statickými jednotkami umístěnými na semaforech a také s odbavovacím systémem, z kterého bude čerpat informace o aktuálním zpoždění vozů.

Preference v podobě zelené barvy na semaforu bude následně udělená jen těm vozům, které pojedou včas, nebo ve zpoždění. Pokud takový vůz přijede na křižovatku za několika osobními vozy, bude uvolněn celý pruh, neboli projedou všichni přednostně. Ostatní pruhy „dostanou červenou“.

Zařízení umí detekovat spuštění výstražných světel, proto vozidlům IZS udělí preferenci jen v případě, budou-li mít zapnuté majáky.

„Myslím, že je to dobrá věc. Nejenže se tím urychlí dojezdové časy na potřebná místa, ale hlavně se tím zvýší bezpečnost. Když bude mít zásahové vozidlo zelenou, ostatní budou mít červenou a tím dojde k výraznému snížení rizika kolize,“ pochvaluje si Michal Chrdle, ředitel teplické městské policie.

„V případech bezprostředního ohrožení života se každá minuta počítá,“ přidal se i mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Pilotní projekt preferenčního řízení světelné signalizace bude v Teplicích trvat nejméně rok. Poté v ideálním případě město „chytré jednotky“ nainstaluje do všech vozů MHD a IZS.

Systém inteligentního řízení dopravy už částečně funguje například v Hradci Králové, kde mají nové „chytré“ semafory na deseti z 34 plánovaných křižovatek. Systém umí preferovat vozy MHD, měřit rychlost automobilů a také hlídat průjezdy na červenou.