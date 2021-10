Řidiči zdržují záchranáře na cestách. Netvoří uličku, vybrzďují sanitky

Hasiči se snaží prodrat kolonou. Siréna zní, majáky svítí, řidiči zvolna odklání vozy do strany a tvoří záchranářskou uličku. A do toho jiný šofér vjíždí do protisměru přímo vstříc hasičům. Takový případ popsal jejich pražský mluvčí Martin Kavka. Závěr je jasný - ne všichni řidič ví, jak se správně při znění sirén a blikajících majácích chovat, aby hasičům, záchranářům i policistům usnadnili cestu k lidem v nouzi.