Proboštov se ptá lidí, co dál s centrem. Ve hře je i revoluční proměna

„Jsme ve stadiu, kdy se rozhodujeme, zda budeme zadávat vypracování projektové dokumentace. Proto jsme studie zveřejnili na našem Facebooku a webu a otiskneme je také v obecním zpravodaji. Chceme, aby lidé měli možnost se k nim vyjádřit. Potřebujeme vědět, jak máme dál postupovat, jestli se do toho pustíme, nebo ne,“ sdělil místostarosta obce Roman Nešetřil.

První koncept rekonstrukce náměstí je starý už několik let, vypracoval ho teplický architekt Jan Kolman. „Studie byla předložena už předchozímu zastupitelstvu, ale nebyla přijata kladně. Proto jsme se rozhodli, že necháme vypracovat ještě alternativní variantu,“ podotkl Nešetřil.



Tu zpracoval rovněž teplický architekt Petr Sedláček a podle místostarosty je poměrně revoluční.

„Mění se v ní dispoziční řešení celého centra. Současná křižovatka s Proboštovskou ulicí je nahrazena kruhovým objezdem a hlavní komunikace, která patří Ústeckému kraji, by byla vedena úplně jinudy. V současnosti prochází prostředkem náměstí, po úpravě by vedla okrajově kolem budovy Besedy. Celá oddechová zóna by se tak přesunula ke kapličce,“ nastínil Nešetřil s tím, že tato varianta už se zastupitelům líbila více.

Kolik bude případná přeměna centra obce stát, se zatím neví. Finanční předpoklad bude až součástí případné projektové dokumentace k tomuto záměru.

„Naším cílem je nyní opravdu zjistit, zda o to lidé vůbec budou mít zájem. Chápeme, že je to hodně citlivé téma, a proto je potřeba, aby měli občané Proboštova a Přítkova možnost se k oběma konceptům vyjádřit,“ dodal místostarosta Nešetřil s tím, že lidé mohou obě varianty nastudovat a připomínkovat až do konce června.