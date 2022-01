Ve známé Matiční ulici chce Ústí další byty, můžou být pro děti z domovů

„Chceme ho opravit a poskytnout byty obyvatelům města, kteří potřebují podporu v bydlení. Ukazuje se, že těchto bytů je potřeba víc a máme zájem podobné menší bytové projekty podporovat,“ řekl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO).

Město už dříve opravilo sousední dům, kde také fungují tři byty, v dalším opraveném domě by tedy mohly vzniknout další tři.

„Jeden by měl být krizový a rádi bychom ho udělali v přízemí tak, aby byl bezbariérový a dostal se tam snadno vozíčkář,“ přiblížil Vlach.

„Jak využijeme ostatní, o tom se bude ještě jednat. Já si dovedu představit, že bychom mohli vyjít vstříc třeba zájemcům z řad zaměstnanců města a příspěvkových organizací, nebo bychom byty mohli nabídnout i dětem, které opouští dětské domovy, protože jich pro ně příliš není. Máme zájem, aby tyto děti měly šanci na co nejlepší start do života,“ podotkl.

Radní na opravu uvolnili 326 tisíc korun. Město také jedná s krajem, aby získalo nějaký příspěvek a opravy mohly začít ještě letos.

„Rozpočet města nevypadá nejlépe, budeme se snažit o co nejvíc investic, na druhé straně bude nutné hledat dotace a další finance. Myslím, že Matiční by se mohla stát dobrou adresou, pokud se nám podaří zbořit i sousední nevzhledné a zazděné činžáky, což bude další krok k lepší situaci. U domu, který se bude opravovat, je i garáž, která by patřila k jednomu z bytů, což si myslím, že je také atraktivní,“ zmínil další náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).