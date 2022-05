Bezpečnostní agentura už bílinské škole pomohla několikrát, chválí starostka

Problémové děti podle starostky mnohdy nechtějí ani výchovná zařízení, žáci se z nich do školy vrací.

Základní škola se v posledních letech potýká zejména v šestých a sedmých ročnících s nezvladatelnými dětmi. Podle starostky by měly mít školy větší pravomoce, protože o umístění dětí do speciálních škol mohou rozhodnout pouze jejich zákonní zástupci. Bařtipánová řekla, že jde o součást inkluzivního vzdělávání, kdy má právo do běžné školy docházet každé dítě.

Rodiče přitom o své potomky nejeví zájem, a tak s dětmi s poruchami učení nebo s psychiatrickými poruchami nejdou ani za odborníkem, přestože by měli. Školu tak například trápí, že žáci poškozují školní majetek, slovně napadají spolužáky i učitele, kouří na toaletách a nedokážou se přizpůsobit režimu školy.

Řešení nelze podle Bařtipánové hledat ani v odebrání dětí, protože jejich rodiče často přislíbí, že se začnou o jejich výchovu zajímat nebo soud děti pokárá, aby se chovaly slušně.

„Až po těchto měkkých krocích je nějaká možnost umístění dítěte do střediska výchovné péče, odkud nám tyto děti často vrací, protože nedodržují pravidla těchto středisek. Což je smutné, protože pokud nezvládají s těmito dětmi pracovat specializovaná zařízení, které na to mají personál, jak s nimi mají pracovat pedagogové na běžných školách,“ uvedla Bařtipánová. Odebrání dítěte tak často přichází až poté, co se dítě dostane do diagnostického ústavu a ani tam se jeho chování nezlepší, řekla.

Atmosféra v okolí školy na sídlišti Za Chlumem je přitom poklidná. Dětské hřiště bylo dnes dopoledne plné malých dětí a matek s kočárky, v ulicích se procházeli senioři. Obyvatelé sídliště si na nic nestěžují. „Tady je klid, to jen ty děti ve škole dělají problémy. Chudáci učitelé,“ řekla dnes ČTK jedna ze seniorek. Školu navštěvují mimo jiné děti z problémové lokality Teplické Předměstí, která je od sídliště vzdálená necelé dva kilometry. Tam dnes v poledne bylo podle zpravodajky ČTK i několik narkomanů, místy se povalovaly odpadky a na parkovišti stál vrak rozebraného vozidla.

Vedení města hledá se základní školou řešení od roku 2019. Radnice proto do školy povolala dva sociální pracovníky, po návratu žáků do školy po několika pauzách kvůli pandemii se ale situace zhoršila. Město jako zřizovatel školy pak přistoupilo k tomu, že si škola ze svých zdrojů financuje kamerový systém ve společných prostorech a město na sebe vzalo odpovědnost za bezpečnostní agenturu.