Marné pátrání, tajemný vzkaz a archivy, které o zmizení letounu dosud mlčí

V neděli 25. března dorazily do oblasti pátrání lodě, které z amerických přístavů směřovaly do Evropy. Jednalo se o transportní lodě USNS General C. H. Muir, USNS General Maurice Rose a USAT General Harry Taylor. Dále letadlovou loď USS Coral Sea (CV-43) a dva torpédoborce USS Douglas H. Fox a USS Benner, které ve Středomoří měly doplnit 6. námořní flotilu US Navy. Do oblasti byly dále alokovány britská ponorka HMS Thule, a transportní loď USNS Golden Eagle patřící pod MSTS, Military Sea Transportation Service. Sestavu 37 pátracích letadel z pevniny tak doplnilo 65 letadel a tři helikoptéry z USS Coral Sea.

Kapitán Muller se se svojí B-50 do Atlantiku vrátil v neděli 25. března, v koordinátech nálezu většího množství trosek zaregistroval vyfouknutý a opuštěný záchranný člun. Velikonoční pondělí 26. března pak žádný pokrok nepřineslo.

Ve středu 28. března vyzvedla posádka USGC Casco z hladiny moře letecké cestovní zavazadlo, která patřilo jednomu z cestujících – kapitánu Lawrenci Raffertymu. Rafferty byl ve svých 29 letech veteránem druhé světové války a nositelem medaile za statečnost, kterou projevil na svých padesáti misích. Spolu s dalšími důstojníky byl 10. března 1951 reaktivován a rozkazem převelen do Anglie. Místo nálezu Raffertyho zavazadla se nacházelo zhruba 80 km od místa, kde měla Mullerova posádka poprvé zahlédnout světlice. Druhý den po nálezu bylo zavazadlo předáno na letadlovou loď.

Kutr třídy Casso USCG

Posádka Casco pod vedením zkušeného korvetního kapitána Kennetha Pattse byla úspěšná ještě 30. března, kdy vytáhla plovoucí dřevěný úlomek. Téhož dne bylo rozsáhlé pátrání odvoláno a Casco byla odeslána zpět na staniční polohu Charlie. Letadlová loď pokračovala ve svém naplánovaném operačním turnusu ve Středozemním moři.

V neděli 31. března bylo pátrání v mnohem menším rozsahu obnoveno. Celkem bylo z moře vytaženo na 81 drobných úlomků. Největším nalezeným kusem byla palivová nádrž pro tankovací KB-29, která byla součástí nákladu globemasteru. Pozůstalým po obětech bylo oznámeno, že letoun za letu nad Atlantikem explodoval a všichni zahynuli. Strohé oznámení s sebou neslo pachuť skrývání pravdy.