Přísně tajná letecká továrna. Na gripen je potřeba 8 tisíc hodin práce

„Zjednodušeně řečeno, stavět letadlo je v podstatě jako stavět lego,“ zahajuje svůj výklad Jens Tördal, vedoucí pracoviště pro montáž konstrukčních celků letounů JAS 39 Gripen. „Začnete dávat dohromady malé části, až se dostanete k větším celkům.“

Jsme v jedné z nejstřeženějších továren ve Švédsku, v Saab Aeronautics – v továrně na gripeny, která leží vedle ranveje, na okraji města Linköping. To leží v samém srdci Švédska, a co do počtu obyvatel je srovnatelné třeba s Hradcem Králové. Mimochodem, ze stockholmského letiště nás sem za slabé tři hodinky přivezl navlas přesně 80kilometrovou rychlostí autobus, řízený bývalým pilotem vrtulníku.